Le Samsung Galaxy Fold 2 n’est pas prêt de sortir

Ceux qui attendent avec impatience la conférence virtuelle Unpacked de Samsung seront probablement à moitié déçus. En effet, alors que des rumeurs laissaient entendre que la société présenterait deux nouveaux smartphones pendant celle-ci, il semblerait que l’introduction officielle du Galaxy Fold 2 ait été reportée ultérieurement. A l’inverse, celle du Galaxy Note 20 serait maintenue le 5 août prochain.

Selon une série de tweets de Max Weinbach (XDA Developers), l’interface du Galaxy Fold 2 « n'est même pas prête pour un lancement en septembre ». En outre, le smartphone pliable n’aurait toujours pas passé la phase de test pré-production. Autrement dit, tous les signaux indiquent que son lancement est loin, bien loin des starting-blocks.

This is absolutely no surprise. The software isn't even close to ready for a September launch and there is very few mentions of anything hardware wise. It's likely been delayed a bunch and that's why.July 11, 2020