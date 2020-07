Samsung défie le futur WH-1000XM4 de Sony avec son nouveau casque premium AKG Y600 NC

Samsung vient tout juste de dévoiler son dernier casque supra-auriculaire haut de gamme, le AKG Y600 NC. Un tout nouveau prétendant au titre de meilleur casque anti-bruit. La première place étant actuellement occupée par le Sony WH-1000XM3, qui trône en tête de notre classement depuis 2018.

Le fer de lance de la gamme Y de Samsung est, quant à lui, en vente dès aujourd’hui au prix de 249,99 €. Et ce dans trois finitions brillantes (noir, argent ou or).

Ce Y600 vous offrira jusqu’à 25 heures d’autonomie avec la réduction du bruit activée, ainsi que 4 heures de lecture audio pour seulement dix minutes de recharge. En tout et pour tout, deux heures vous seront nécessaires pour une recharge complète de l’appareil via une connexion USB-C.

Riche en fonctionnalités, il ne compte pas que la technologie de réduction active des bruits dans ses actifs. Mais aussi un mode intelligent de détection des bruits ambiants qui peut laisser entrer des sons externes dans le micro pendant que vous écouterez vos chansons favorites (parfait, par exemple, si vous vous déplacez en trottinette électrique). Il y a également une option TalkThru qui réduit automatiquement le volume de vos chansons lorsque le casque comprend que vous êtes en train de parler. La musique s'arrêtera automatiquement lorsque vous le retirerez et reprendra lorsque vous le remettrez en place.

Les écouteurs disposent de coussinets faits de cuir (avec de la mousse à mémoire de forme à l’intérieur) et intègrent également plusieurs commandes. Vous pourrez tourner un écouteur pour augmenter le volume et appuyez deux fois sur le bouton de lecture pour accéder à l'assistant vocal. Le casque prend en charge Bixby et Google Assistant sur Android, ainsi que Siri sur les appareils iOS.

Il pèse 322 g et est équipé de haut-parleurs de 40 mm avec une plage de fréquences allant de 10 Hz à 24 kHz.

Il s’agit donc là de spécifications plutôt solides, et il nous tarde de l’avoir entre les mains. Et de le comparer face au futur WH-X1000M4 de Sony qui ne devrait plus trop tarder.

Une alternative plus abordable ?

Si vous recherchez quelque chose de plus accessible budgétairement parlant, et de moins encombrant, nous vous conseillons de faire un tour du côté du tout nouveau casque AKG Y400 de Samsung qui se veut être une alternative moins chère. Il est plus léger et vous offrira une bonne scène sonore lors de vos différents déplacements.

Ce casque est posé sur les oreilles, sans les recouvrir, et se veut conçu pour être plus confortable avec un poids de seulement 170 g. Il s'avère lui aussi disponible dès aujourd'hui en coloris noir, rose, vert, bleu et or rose.

Sa batterie dispose d’une autonomie de 20 heures, et un temps de chargement de 10 minutes vous donnera droit à 4 heures d’écoute, comme pour le modèle plus haut de gamme. Là encore, le volume est manipulable depuis les écouteurs. Les modes Auto-play et Pause, l'option de détection des bruits ambiants ainsi que la fonction TalkThru du Y600 sont également de la partie ici, seule la réduction active du bruit disparaît. Vous devrez vous contentez de conducteurs de 36 mm ainsi que d’une plage de fréquence légèrement inférieure, comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Le prix reste à confirmer.