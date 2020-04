La Samsung Galaxy Tab S7 sortirait cet été, avec un avantage colossal sur l'iPad Pro 2020

Le 30 avril, Samsung lancera une nouvelle tablette à prix réduit : la Galaxy Tab S6 Lite. Mais il semble qu’un second modèle haut de gamme la rejoigne en rayon sous peu, selon une rumeur qui apparaît comme très crédible. L’information provient du GalaxyClub, une source spécialisée (comme son nom l'indique), qui a par le passé fournit un volume impressionnant de révélations vérifiables sur les produits de la compagnie sud-coréenne.

D’après le GalaxyClub, la Samsung Galaxy Tab S7 devrait être lancée en août 2020. Probablement en même temps que le Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2, même si l’informateur suppose que les sorties seront échelonnées. La Galaxy Tab S7 pourrait aussi changer de dénomination et s’appeler Galaxy Tab S20 pour correspondre aux appareils mobiles récents du constructeur.

Quelle configuration pour la Galaxy Tab S7 ?

Passons maintenant aux spécifications techniques du produit. La Galaxy Tab S20 devrait s’afficher comme compatible 5G, non seulement en Corée du Sud, à l’instar de la Samsung Galaxy Tab S6, mais aussi dans de nombreuses autres régions du monde. Une fonctionnalité qui manque clairement aujourd ‘hui à l'iPad Pro 2020 d'Apple, limité à une connexion LTE optionnelle. Loin de fournir la rapidité et la fiabilité de la 5G.

La Galaxy Tab S7 (ou S20) bénéficierait par ailleurs d’un écran plus grand, passant des 10,5 pouces de la Tab S6 à 11 pouces pour le modèle standard et 12,4 pouces sur une seconde variante. En comparaison, l’iPad Pro 2020 est disponible aux formats 11 et 12,9 pouces.

Enfin, personne n'a été surpris d'apprendre que le Samsung Galaxy Tab S7 sera livré avec un stylet S Pen. Cela a été le cas pour de nombreuses tablettes Samsung dans le passé, nous avons donc supposé par défaut qu'il en serait de même pour la S7. Il est rassurant d'en avoir une confirmation.

D’autres informations paraîtront d’ici le mois d’août, si la spéculation du GalaxyClub est confirmée par Samsung.