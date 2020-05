UFC Fight Night : comment regarder en direct le match Woodley vs Burns ?

L’Ultimate Fighting Championship rouvre son octogone. Après le duel Ferguson vs Gaethje au début du mois de mai, et en attendant la carte UFC 250 en juin, il est encore temps de célébrer une nouvelle Fight Night épique à Las Vegas. Au programme : la rencontre de deux colosses impitoyables, Tyron Woodley et Gilbert Burns. L’Américain de 38 ans et le Brésilien de 33 ans ne retiendront pas les coups.

UFC Fight Night : où et quand ? Le combat Woodley vs Burns se tiendra à l’UFC Apex de Las Vegas, dimanche 31 mai à partir de 3h du matin (heure de Paris). L'événement se déroule à huis clos et sera diffusé exclusivement par le service américain de streaming sportif ESPN+.

Woodley est un ancien lutteur de la NCAA. Il pratique également le jiu-jitsu brésilien et évolue chez les poids mi-moyens de l’UFC - dont il reste une légende. Fight Night marque ses retrouvailles avec l’octogone, délaissé depuis l’UFC 235 en mars 2019 après qu’il ait perdu son titre de champion face à Kamaru Usman. Il rêve d’une victoire décisive qui le replacerait au sommet de la compétition.

Burns, de son côté, occupe la 6e place au classement des mi-moyens. Très en veine, il affiche fièrement une série de 5 victoires, dont celle contre Demian Maia, le grand favori de la catégorie. En outre, 14 de ses 18 dernières victoires ont été remportées par KO. Ce genre de record devrait garder Woodley sur le qui-vive.

Le match promet d’être fascinant, si tant est que vous puissiez le suivre en direct pour vous mettre dans l’ambiance. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations indispensables pour ne pas manquer ce rendez-vous, dans la nuit de samedi à dimanche prochains.

Où regarder l’UFC Fight Night en France ?

RMC Sport 4 est la chaîne dédiée à l’UFC en métropole. Malheureusement, elle ne devrait rediffuser qu’un replay limité de cette UFC Fight Night, non annoncée dans sa grille des programmes. Si vous n’êtes pas encore abonné(e) à RMC Sport, il vous en coûtera 25 € par mois si vous optez pour la formule sans engagement, 19 € par mois si vous préférez l’abonnement annuel. Important : si vous disposez d’un forfait mobile ou internet SFR, cet abonnement est réduit à 9 € / mois.

Si vous êtes résident américain, vous aurez la chance d’assister à cette incroyable Fight Night, via la plateforme ESPN+ (l’abonnement est de 4,99$/mois, sans engagement). A moins d’être retenu actuellement à l’étranger, auquel cas vous serez probablement géo-bloqué(e), sans possibilité d’accéder à votre compte ESPN+. Nous vous recommandons alors d’utiliser un service VPN pour lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité.

Après l’avoir installée, lancez l'application VPN et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur aux Etats-Unis puis rendez-vous sur la plateforme ESPN+ et saisissez vos identifiants. Vous n’aurez plus qu’à allumer votre TV le moment venu.

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.