Ce téléviseur Samsung The Serif est aujourd'hui disponible à -34% - une bonne occasion de changer la déco du salon

Si vous trouvez que les téléviseurs se ressemblent tous, vous devriez aimer ce modèle The Serif commercialisé par Samsung. Ressemblant à un chevalet, il possède un large cadre blanc et est fourni avec des pieds, comme si vous peignez.



Lorsque vous l'allumez, il met à votre disposition les dernières technologies avancées propres aux téléviseurs haut de gamme. A commencer par une dalle QLED, qui utilise des nanocristaux sensibles à la lumière via une boîte quantique - ce qui favorise des couleurs plus vives mais nuancées. Le rétroéclairage améliore les images qui sont plus lumineuses, même en pleine journée grâce à des reflets d’écran limités. Combinée à la prise en charge du HDR 1000, qui améliore la répartition de la lumière entre scènes éclairées et zones sombres, ce téléviseur arbore une image ultra-réaliste. Vous pourrez tirer pleinement parti des films et séries sur les diverses plateformes de streaming grâce au mode 4K HDR.

Il intègre aussi un taux de rafraichissement de 100 Hz et supporte la norme HDMI 2.1. Grâce à celle-ci, la fréquence de rafraichissement augmente pour atteindre 120 Hz et permet aux PS5 et Xbox Series X d’afficher les jeux compatibles en 4K 120 FPS. Le mode automatique à faible latence (ALLM) est également de la partie et désactive le traitement du mouvement afin de réduire la latence entre la console et le téléviseur. Les jeux next-gen sont ainsi pleinement exploités.

Il comprend toutes les qualités nécessaires pour vous divertir, notamment une dalle QLED lumineuse et la prise en charge du HDMI 2.1 pour les gamers.