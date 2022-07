Le Samsung Galaxy S22 5G est presque à moitié prix grâce à plusieurs offres combinées

Compact, performant, une conception premium. On pourrait résumer le Samsung Galaxy S22 à ces quelques superlatifs. L’un des derniers nés du géant sud-coréen est certes un peu plus abordable que la version Ultra, mais cela n’en reste pas moins un excellent smartphone. D’abord, les aficionados d’un smartphone compact (toutes proportions gardées) l'apprécieront pleinement puisque son écran est limité à 6,1 pouces quand la majorité des smartphones dépassent allègrement les 6,5 pouces. Il tient bien dans la main et son dos en verre lui confère un aspect premium à l’image des iPhone 13, alors que le S21 de l’année dernière était doté d’un dos en plastique. Son superbe écran OLED permet un contraste quasi infini et des couleurs éclatantes.

Certifié IP68, le S22 ne craindra pas quelques gouttes, idéal pour les petits accidents.

Au dos, on retrouve un bel ensemble de capteurs photos. Le mode portrait est excellent et le traitement logiciel appliqué au bokeh ne fait pas artificiel. Le téléobjectif de 10 Mpx ouvrant à f/2.3 a droit à un zoom optique x3, et jusqu’à x30 en zoom numérique.

A l’intérieur, le S22 tourne grâce au SoC maison Exynos 2200 qui fournit de très belles performances. Sans surprise, tous les jeux du Play Store tourneront sans problème, et les titres compatibles iront jusqu’à 120 FPS grâce aux 120 Hz permis par l’écran. Il est aussi bien aidé par ses 8 Go de RAM, ce qui contribue à une fluidité à toutes épreuves dans la navigation sur le web et entre les applications.