Le Panasonic Lumix S5 hybride et son objectif Lumix S Pro bénéficient d’une belle promo

Pour commencer, le Panasonic Lumix S5 possède un capteur de 24,2 Mpx, bien connu des utilisateurs du Lumix S1. Il délivre des clichés formidables et détaillés. L’avantage ici, c’est que le boitier du S5 est plus compact, et donc, un peu plus facile à prendre en main. Equipé de son objectif maison, le 20-60 mm ouvrant à f/3.5, le tout produit des images incroyables et en fait un compagnon formidable pour les photos de voyage, que ce soit en mode portrait ou paysage. Situé un peu en dessous du S1, il a fallu faire quelques concessions au niveau du prix, notamment un viseur moins performant avec 2,36 millions de points contre 5,76 millions pour le S1, pas de port HDMI plein format non plus. Le boîtier est tout de même capable de filmer en 4K/30 images par seconde sans recadrage et 4K/60 images par seconde avec recadrage.

La prise en main et son utilisation se révèlent pratique et accessibles, grâce à son bel écran LCD entièrement articulé qui peut s’adapter à tous les angles de vue. Il y a également beaucoup de boutons raccourcis intégrés au boîtier. Bien que l’omniprésence de boutons n’est pas toujours une bonne nouvelle, ici, le tout se révèle pratique et facile d’accès. L’autofocus, gros point noir des Lumix, a été amélioré sur cet appareil.

Le 20-60 mm est excellent pour les paysages, et côté vidéo, on apprécie la stabilisation efficace.