Cuisinez sans effort grâce Moulinex Companion XL, actuellement disponible au meilleur prix

Les robots de cuisine se sont incrustés dans nos vies comme de véritables assistants indispensables. Leur simplicité d'utilisation et les nombreuses possibilités de ces engins sont bluffants. S'il existe plusieurs modèles recouvrant une large fourchette de prix, on y trouve des plus abordables mais qui sont tout aussi impressionnant.

C'est le cas du Moulinex Companion XL HF807, lancé aux alentours de 900€. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour créer des plats et régaler vos invités. C'est pas moins de 12 programmes automatiques qu'il est possible d'actionner. Il est capable de tout faire : cuire, mijoter, frit, dore, mélange, fouette, pétrit, cuit à la vapeur, rissole. Il contient un grand bol de 3 L et il est possible de cuire jusqu'à 150°C pour pouvoir quasiment tout faire. Sa plage de temps démarre à 5s et va jusqu'à deux heures. Le robot contient de nombreux accessoires permettant une préparation parfaite et savoureuse des plats. Le robot inclut un hachoir en inox, un mélangeur, un fouet, etc...

Le robot est entièrement autonome : il n'est pas nécessaire de devoir le surveiller pendant qu'il travaille. Pour couronner le tout, le produit est livré avec un livre de 300 recettes pour ne pas tomber à court d'idées.

(opens in new tab) Moulinex Companion XL HF807|-35%|549,99€ (au lieu de 849,99€) En ce moment, l'entreprise française casse les prix de son modèle et vous octroie une réduction de 300€ sur le Companion XL. Petite précision, il s'agit d'une offre exclusive web. Le produit n'est pas en réduction en boutique, et l'offre se termine le 21 juin. Il n'y a aucun code promotionnel à taper, la réduction est immédiate dès l'achat.