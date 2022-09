Sublimez vos films et jeux vidéo avec ce téléviseur 4K LG OLED C2 à prix réduit

Le téléviseur LG OLED C2 n'a pas tardé à récupérer la première place de son prédécesseur, le LG C1, dans notre classement des meilleurs TV de 2022.



C'est l'un des modèles les plus fins et légers en circulation, taillé pour des performances de haute volée. Il inaugure une nouvelle dalle OLED Evo, à l'instar du G1 de l'année dernière. Il obtient quatre ports HDMI 2.1 prenant en charge une résolution 4K à 120Hz. Compatible AMD FreeSync et G-Sync, ce téléviseur va pouvoir exploiter les Xbox Series X et PlayStation 5 au maximum en affichant les jeux vidéo en 4K à 120 FPS. La technologie VRR (Variable Refresh Rate) est aussi de la partie et synchronise le taux de rafraichissement de l'écran avec celui de la console, pour éviter les déchirures d'images et améliore la netteté des images en mouvement. Un atout devenu indispensable pour les joueurs. La dalle OLED offrant un contraste quasi infini et des couleurs éclatantes permet des films et séries sublimées et parsemées de détails. La nouvelle dalle Evo permet une augmentation significative de la luminosité et les couleurs sont davantage saturées mais fidèles.

Evidemment, elle intègre aussi les normes premium HDR et Dolby Vision IQ. Cette technologie ajuste en temps réel la luminosité, les couleurs et le contraste du téléviseur en fonction de la lumière ambiante.

(opens in new tab) TV 55" LG OLED42C2|-21%|929€ (au lieu de 1199€) (opens in new tab)

Le téléviseur LG OLED C2 dans sa version 42 pouces est en ce moment à moins de 930€. C'est une excellente affaire pour un grand téléviseur 4K de cet acabit, équipé des dernières technologies de pointe, avec la garantie d'obtenir une image sublimée de détails et de couleurs impressionnantes.