L'enceinte portable JBL Flip 6 est à moitié prix

Orange fait en ce moment de nombreuses offres de remboursement sur tous types de produits audio. Après les Galaxy Buds 2 de Samsung, c'est au tour de la JBL Flip 6 de bénéficier d'une sacrée promotion pour tomber sous la barre des 70€.

Cette enceinte Bluetooth petite et légère au design appréciable produit un son excellent. Elle délivre des basses puissantes et des aigus d'une grande clarté grâce au tweeter séparé. Les radiateurs situés aux deux extrémités pulsent et étendent davantage les basses. Même avec le son poussé au maximum, on obtient un son convenable qui reste équilibré avec des basses très puissantes. Cette petite enceinte en a sous le capot et pourra même se targuer de remplir une pièce avec de la musique. L'appareil est équipé de la fonctionnalité PartyBoost qui permet à d'autres enceintes JBL Flip 6 de s'associer et ainsi produire un son stéréo de grande qualité. Tous les paramètres audio sont personnalisables grâce à l'application JBL Portable. Vous pouvez régler les basses, les tonalités, les aigus et les moyens.

Côté autonomie, on atteint les 12 heures de marche avant de devoir recharger via un câble USC-C. L'appairage est extrêmement rapide grâce au Bluetooth 5.1 et deux smartphones peuvent être appairés en même temps. Pour couronner le tout, la Flip 6 est certifiée IP67 pour une résistance à l'eau à la poussière. Ainsi, vous pouvez l'utiliser dans votre salle de bains sans risque, et l'emmener partout avec vous : la poussière ne rentrera pas dans les orifices.

(opens in new tab) JBL Flip 6|-50%|69,99€ (au lieu de 139,99€) (opens in new tab) Grâce à Orange, cette enceinte est aujourd'hui à moitié prix via une offre de remboursement. Il vous suffit d'acquérir la JBL Flip 6 au prix de 139,99€, et d'envoyer le coupon de remboursement avec les pièces qui vous seront demandées. Attention : cette ODR se termine le 29 juin.