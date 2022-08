Asus brade le pris de son Vivobook Pro 14 OLED, juste avant la reprise des cours

L'Asus Vivobook Pro OLED est un ordinateur portable principalement utilisé pour de la bureautique, du traitement de texte, ainsi que du visionnage de films et de séries sur diverses plateformes SVOD. Il est doté d’un processeur AMD Ryzen 5 5600H de bonne facture qui vous assurera une navigation stable et rapide. Associé à 8 Go de RAM, l’ordinateur exécutera toutes les tâches sans soucis. Pour ceux qui pensent que 8 Go de mémoire vive deviennent justes en 2022, sachez que la RAM est malheureusement soudée, mais vous pouvez choisir une configuration 16 Go, moyennent un supplément, bien évidemment. Cet ordinateur portable n’aura aucun mal à naviguer sur internet, faire des tableaux Excel ou du traitement de texte depuis Word. Son écran OLED lui permet d’être un bon appareil multimédia pour binge-watcher vos programmes préférés via Netflix ou Prime Video.

Son SSD de 512 Go lui confère des temps de chargement réduits et lui permet de stocker bon nombre de fichiers volumineux. Puisque ce PC portable n’est pas adapté au gaming, vous avez de la marge avant de devoir supporter un disque saturé.

Du côté de la connectique, on trouve une belle panoplie de ports, à savoir un USB 3.2 Type A, un Type C pour recharger votre appareil, deux USB 2.0 Type-A et un HDMI 1.4. L’appareil est aussi doté d’un lecteur de cartes Micro SD et d’une prise jack 3,5 mm pour votre équipement audio filaire.

(opens in new tab) Asus Vivobook Pro 14 OLED | -33% | 599,99€ (au lieu de 899,99€) (opens in new tab)

Economisez 300€ sur le Vivobook Pro 14 OLED. C’est un excellent prix pour un ordinateur portable doté d'une dalle OLED et d'un puissant processeur capable d'assurer et d'exécuter toutes les tâches du quotidien sans problème. Grâce à son écran de 14 pouces qui autorise une large gamme de couleur et à un contraste quasi-infini, il peut même devenir un excellent appareil multimédia pour le visionnage de vos séries préférées. La promotion est valable sur le site officiel du fabricant.