L'un des meilleurs PC portables gamer du moment bénéficie d'une fantastique réduction

L'Asus TUF Dash F15 représente le juste équilibre entre prix et performances. On pourra résumer cet ordinateur portable gaming ainsi, une fois la réduction appliquée. Ce modèle intègre toutes les technologies qu’un gamer a besoin pour jouer confortablement.

Tout d’abord, il est équipé d’une carte graphique de dernière génération, la RTX 3060 Max-Q qui délivre d’excellentes performances en 1080p. Elle est couplée à un processeur Intel Core i5-11400H et de 16 Go de RAM pour assurer à l’appareil une fluidité à toutes épreuves et une rapidité de navigation. Vous pourrez jouer à tous les jeux next-gen dans de très bonnes conditions, même si les jeux les plus gourmands demanderont peut-être quelques concessions graphiques si vous souhaitez garder un haut taux de rafraichissement.

D’ailleurs, l’écran est taillé pour, puisqu’il peut afficher jusqu’à 144 images par seconde à travers sa dalle IPS de 15,6 pouces. L’IPS est une excellente dalle sur le marché pour profiter des plus belles couleurs sur vos jeux solo. Les couleurs sont vives mais nuancées et la plage colorimétrique est plus grande que sur les dalles VA et TN. La résolution limitée à 1080p, encore très utilisée chez la majorité des joueurs, permet de profiter des paramètres graphiques les plus hauts. De plus, une résolution supérieure pour un écran de 15,6 pouces n’a que peu d’intérêt, c’est pourquoi la Full HD reste un excellent choix encore aujourd’hui pour les joueurs PC.

L’ordinateur portable est également pourvu de la technologie Adaptative-Sync de Nvidia, ce qui permet à l’écran et à la carte graphique de synchroniser leur taux de rafraichissement, afin d’éviter tous les phénomènes désagréables de tearing (déchirues d’écran). Enfin, côté stockage, la configuration actuelle intègre un SSD de 512 Go pour des chargements rapides.

(opens in new tab) Asus TUF Gaming DASH-TUF50HM-HN170W|-31%|890€ (au lieu de 1290€) (opens in new tab)

Nous estimons que ce bon plan est très intéressant de par son très bon rapport qualité/prix. Le prix initial de cette configuration nous paraissait onéreux, mais à moins de 900€, l'Asus TUF Dash F15 devient juste incontournable. Carrefour offre 400€ de remise immédiate, mais attention : la promotion se termine le 26 septembre 2022.