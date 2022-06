Ce PC portable gamer Acer Nitro, équipé d'une RTX 3060, tombe sous la barre des 800€

Beaucoup de joueurs se tournent vers un ordinateur portable capable de prendre en charge leur bibliothèque vidéoludique, car ils n'ont pas la place chez eux ou sont souvent en déplacement. Le principal avantage est que l'on peut lancer une partie partout avec ce type de machine, plus ou moins transportable. Si vous êtes à la recherche d'un PC portable aux performances honorables, l'Acer Nitro AN515-55-5692 est en ce moment en promotion sur Rue du Commerce.

Une configuration très honnête pour des performances next-gen - voilà comment on peut résumer ce produit en une phrase. Les spécificités techniques intégrées permettent de jouer avec peu de concessions graphiques et à une fluidité incroyable. A commencer par sa carte graphique de dernière génération Nvidia GeForce RTX 3060 épaulée par un processeur i5-10300H. Les 8 Go de RAM peuvent paraître faibles pour les jeux vidéo qui demandent une puissance de calcul en hausse, mais vous pouvez toujours rajouter une barrette de RAM dans cette configuration via la boutique du fabricant. Côté écran, les jeux s'affichent sur une dalle Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 144 Hz maximum - ce qui s'avère confortable pour les amateurs de FPS. La dalle IPS contribue à une meilleure appréciation des images grâce à sa belle plage de couleurs : vos jeux solo seront sublimés et parsemés de détails ainsi que de couleurs plus réalistes.

Côté stockage, on a droit à un SSD de 512 Go. Les chargements sont rapides et 512 Go vous permettent de télécharger plusieurs gros titres avant de saturer votre espace disponible.