Polar lance une nouvelle montre connectée très abordable pour vos entraînements estivaux

Polar vient de commercialiser sa nouvelle montre fitness, la Polar Unite, conçue pour celles et ceux qui souhaiteraient retrouver la forme cet été, après plusieurs mois passés en confinement.

La Polar Unite ambitionne de devenir votre coach régulier, capable de vous fournir des statistiques quotidiennes pour optimiser vos séances d’entraînement mais aussi suivre votre santé. Elle envoie enfin des notifications sur votre smartphone pour vous aider à mieux respirer et mieux dormir.

Conseiller le grand public constitue un changement majeur pour la marque, plus habituée à accompagner les athlètes de haut niveau. La montre altimètre Polar Grit X, par exemple, est une merveille de technologie pensée pour les alpinistes - avec un assistant de ravitaillement et un indicateur de dénivelés pour mieux gérer les descentes.

Performances et simplicité

La Polar Unite présente des caractéristiques similaires à ce type de montres premium, tout en affichant une touche plus conviviale pour les débutants. En complément du suivi de votre sommeil, elle intègre la fonction Nightly Recharge qui mesure la qualité de récupération de votre système nerveux autonome (SNA). A la suite de vos entraînements, mais aussi à la fin de votre journée dans son ensemble. Grâce à sa synthèse quotidienne, vous apprenez à déstresser et à faire le plein d’énergie plus rapidement.

L’Unite peut également estimer votre taux d’oxygène dans le sang, à travers un test de forme physique de cinq minutes. Très utile pour déterminer votre niveau sportif et configurer vos sessions d’entrainement en fonction du résultat. Par la suite, vous pouvez réévaluer votre « VO2 Max » et complexifier les exercices pour accompagner votre progression.

(Image credit: Polar)

Côté conception, la Polar Unite est légère (32 g, soit 2 g de plus que la Fitbit Charge 4) et donc confortable pour un port de longue durée. Elle est dotée d'un écran tactile aux couleurs vives et offre une autonomie pouvant atteindre quatre jours en mode montre classique ou 50 heures en mode entraînement.

Son seul point faible semble être l'absence de GPS embarqué, ce qui signifie que vous devrez transporter votre smartphone et le synchroniser à la montre via Bluetooth si vous souhaitez cartographier vos courses, vos promenades et vos randonnées.

La Polar Unite est en vente dès maintenant sur le site web de Polar au prix de 149,90 €. Disponible de base en noir, blanc, rose ou bleu, il est possible d’acquérir des bracelets silicone supplémentaires pour un coût unitaire de 22,90 €.