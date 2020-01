PlayStation Plus : quels sont les jeux vidéo gratuits en février 2020 ?

Vous n’avez pas de compte PS Plus ? Abonnez-vous au service ou renouvelez votre session précédente. Bénéficiez de trois mois gratuits en passant par Amazon

Si vous êtes abonné(e) à PlayStation Plus, vous avez l’habitude de recevoir des réductions exclusives sur les jeux vidéo PS4 les plus récents tout comme sur les classiques. Vous profitez également des quelques titres gratuits offerts par Sony chaque mois. Pour les autres, vous devriez sérieusement réfléchir à vous y inscrire, la sélection de février s’avérant extrêmement convaincante.

En outre, l’abonnement à PlayStation Plus vous permet d’essayer puis de découvrir des pépites indépendantes auxquels vous n’auriez pas jouer en temps normal, soit parce qu’elle en échapper à votre radar, soit parce qu’elles dépassent votre budget vidéoludique mensuel. Notons enfin qu’avec l’arrivée de la PS5 cette année, et donc la disparition de nombreux jeux du catalogue PS4, la plateforme PlayStation Plus apparaît comme un coffre à trésors de plus en plus inestimable.

N'oubliez pas que les jeux vidéo gratuits de PlayStation Plus ne sont jouables que pendant le mois en cours. Le dernier pack sera ainsi accessible du 4 février au 2 mars. Jetez-vous dessus tant que vous le pouvez !

Quatre jeux complets, des heures de fun

BioShock: The Collection

L’un des ajouts les plus bluffants de PS Plus ! La saga BioShock a beau sortir des années 2000, elle n’a pas pris une ride. BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite constituent des FPS impressionnants aussi bien par leur direction artistique, leur gameplay et trois scénarii complémentaires qui vous prendront aux tripes. Des quartiers sous-marins de Rapture à la métropole flottante de Columbia, vous serez plongé(e) dans une odyssée SF et steampunk qui vous marquera à vie.

Les Sims 4

Pendant que nous attendons impatiemment Les Sims 5, quoi de plus pertinent que de se faire une piqûre de rappel avec la version console de la dernière simulation de vie d’Electronic Arts. Construisez la villa de vos rêves et faites interagir vos créations / créatures pixellisées, entre défis amusants et drama de voisinage. Inutile et de ce fait indispensable.