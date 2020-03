Les ventes de PC augmentent pour la première fois en sept ans

Après un marché en récession depuis 2012, les ventes de PC enregistrent de nouveau une hausse sur le quatrième semestre de l’année 2019, selon les cabinets d’analyses IDC et Gartner. Une reprise déterminée en grande partie par la fin de prise en charge de Windows 7, annoncée pour le 14 janvier 2020. La nécessité de migrer vers Windows 10 a incité les utilisateurs à mettre leur matériel informatique à niveau.

Au cours de l’automne 2019, 70,6 millions d’ordinateurs de bureau comme portables ont été vendus, d’après le rapport de Gartner. Soit une augmentation de 2,3% par rapport au quatrième trimestre 2018. Attention toutefois, la progression s’avère plus lisse sur la totalité de l’année : elle représente +0,6% versus 2018, avec 261,2 millions de PC livrés.

Le bilan se veut bien plus positif pour IDC qui inclue dans son rapport les ventes supplémentaires de Chromebooks et de stations de travail. Dès lors, le cabinet comptabilise 71,8 millions d’unités livrées au quatrième trimestre 2019 (+4,8% vs 2018). Et 266,69 millions d’unités sur l’ensemble de l’année (+2,7% par rapport à 2018).

Windows 10, meilleur VRP des PC

Bien que Windows 10 ait été initialement (et gratuitement) proposé aux utilisateurs en 2015, nombre d’entre eux et même certaines entreprises ont hésité à migrer vers l’ultime système d'exploitation de Microsoft. C’est finalement la fin du support technique et des mises à jour sécurité liés à Windows 7 qui ont précipité les usagers à investir dans de nouveaux ordinateurs livrés avec Windows 10.

Cette mise à niveau aide le marché des PC à croître à court terme mais, selon IDC et Gartner, l'innovation demeure indispensable pour poursuivre cet élan sur le long terme. Les deux sociétés ont également relevé l’impact de la pénurie de processeurs Intel sur la morosité du marché pendant cette année 2019. Morosité qui a connu une accalmie avec l’adoption des nouveaux processeurs AMD par de multiples modèles, pour palier au problème.

Lenovo, HP et Dell ont conservé leur place sur le podium des meilleurs vendeurs de PC. IDC et Gartner précisent que les trois constructeurs ont concentré près de 65% des ventes l’an dernier.

Et pour 2020 ? Dans un communiqué récent, Mikako Kitagawa, analyste senior chez Gartner, se révèle plutôt confiant sur la continuité d’une telle embellie : « Nous prévoyons que cette croissance se poursuivra tout au long de cette année, même après la fin du support de Windows 7 ce mois-ci. Enormément d'entreprises localisées dans les régions émergentes telles que la Chine, l'Eurasie et le Pacifique n'ont pas encore connu leur mise à niveau vers Windows 10 ».

Via ZDNet