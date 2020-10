UFC 251 : comment regarder en direct le match Usman vs Masvidal ?

Il a beau déménager sur l’île de Yas à Abou Dhabi, l’UFC ne prend pas de vacances pour autant. L’octogone de Fight Island promet même de déverser des litres de sueur dans la nuit de samedi à dimanche, avec un duel opposant deux ennemis jurés du MMA.

UFC 251 : où et quand ? L'UFC 251 aura lieu dimanche 12 juillet à partir de 4h du matin (heure de Paris). Le combat se déroulera sur l’octogone de Fight Island, à Abou Dhabi. Une zone de 25 km² avec des cages d’entraînement sur la plage.

En effet, alors que Kamaru Usman, champion du monde actuel chez les poids mi-moyens, devait affronter le multi-médaillé Gilbert Burns, ce dernier a dû déclarer forfait car testé positif au coronavirus. La pandémie mondiale ne cesse de torturer l’UFC et de redistribuer ses cartes. Et coup de théâtre : celle de l’UFC 251 ose mettre face à face Usman et Jorge Masvidal, n°3 de la catégorie.

Les deux combattants nourrissent un ressentiment certain l’un envers l’autre et ont pris pour habitude de régler leurs différends en coulisses. Mais cette fois, ils pourront compter sur les caméras du monde entier pour les solder. D’autant qu’à la clé, il y a le titre de champion du monde 2020 des poids mi-moyens.

Nous vous expliquons ci-dessous comment suivre ce combat épique en direct, où que vous résidiez sur la planète.

Quels sont les meilleurs téléviseurs pour visionner les duels de l’UFC 251 ?

Où regarder l’UFC 251 en France ?

Après une pause qui aura été vécue comme longue pour beaucoup, RMC Sport 4, chaîne dédiée au MMA, retransmet à nouveau les matchs de l’UFC. A suivre à partir de 4h du matin.

Si vous résidez aux Etats-Unis, vous n'aurez aucun mal à suivre la nuit UFC en live sur ESPN+. Les nouveaux amateurs de MMA qui n'y seraient pas encore abonnés peuvent même profiter d'une remise de 25%.

Ceux résidant temporairement à l'étranger risquent d’être géo-bloqués par la chaîne sportive. Pour éviter cette mauvaise surprise et accéder à votre compte ESPN+ depuis n'importe où, il vous faudra passer par un réseau privé virtuel ou VPN. Celui-ci vous permet de visionner tout contenu auquel vous êtes abonné au sein de votre pays d'origine.

Nous avons testé des centaines de solutions proposées et avons sélectionné les meilleurs VPN du moment. Selon nous, ExpressVPN se positionne comme le leader des offres en cours. C’est le VPN idéal pour assister en direct à vos matchs de MMA de par sa facilité d'utilisation et son interface sécuritaire. Satisfait ou remboursé sous 30 jours, vous disposez de 3 mois GRATUITS si vous souscrivez à un abonnement annuel. Après avoir installé l'application ExpressVPN,, lancez-la et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur basé aux Etats-Unis puis rendez-vous sur la plateforme ESPN+ et entrez vos identifiants de connexion. Vous pourrez alors regarder tous les matchs de l'UFC 251 sans problème.

Voir l'offre

UFC 251 : la liste des combats

Carte principale

Kamaru Usman vs Jorge Masvidal

Alexander Volkanovski vs Max Holloway

Petr Yan vs José Aldo

Jéssica Andrade vs Rose Namajunas

Amanda Ribas vs Paige VanZant

Carte préliminaire

Volkan Oezdemir vs Jiří Procházka

Elizeu Zaleski dos Santos vs Muslim Salikhov

Makwan Amirkhani vs Danny Henry

Leonardo Santos vs Roman Bogatov

Pré-préliminaires

Marcin Tybura vs Alexander Romanov

Raulian Paiva vs Zhalgas Zhumagulov

Karol Rosa vs Vanessa Melo

Davey Grant vs Martin Day

