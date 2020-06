Où regarder en direct UFC 250 ? Les matchs Nunes vs Spencer et Assunção vs Garbrandt accessibles en streaming

(Crédit photo: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images)

L'UFC, ou Ultimate Fighting Championship, reprend ses droits depuis le 9 mai. Une nouvelle qui a ravi les fans de MMA et de sports de combat en général, dans le monde entier. Alors que d'autres ligues majeures commencent à fixer leurs dates de reprise après la longue mise en pause provoquée par la pandémie du Covid-19, l’UFC revient à la maison et rouvre l’octogone emblématique de Las Vegas. Voici comment suivre quelques-unes ou l’ensemble des rencontres très attendues de l’UFC 250. Et ce, où que vous vous trouviez sur le globe terrestre - navrés pour les deux astronautes ambassadeurs de Space X.

Où regarder l’UFC 250 en France ? RMC Sport 4 est considéré comme la chaîne dédiée à l’UFC dans le paysage audiovisuel français. Malheureusement, elle ne devrait pas diffuser en live cette soirée exceptionnelle, pour des raisons de droits. C’est d’autant plus dommage qu’elle avait retransmis l’UFC 249, le 9 mai dernier.

La Brésilienne Amanda Nunes, 31 ans, est la grande favorite de la soirée. Elle ne porte pas une mais deux ceintures de l'UFC, dans les catégories poids plumes et poids coqs. Son combat contre la Canadienne Felicia Spencer, 29 ans, entrera dans la première des deux. Si Nunes est considérée comme l’une des grandes légendes de l’UFC - on la considère comme l’égale de Conor McGregor et de Daniel Cormier -, son adversaire, elle, s’avère une parfaite inconnue. Avec seulement neuf combats professionnels à son actif, dont trois seulement dans les rangs de l'UFC. Une rencontre qui promet de nombreuses surprises donc.

Nunes ne sera pas la seule à représenter l’art et la force du jiu-jitsu brésilien. Son compatriote Raphael Assunção, 37 ans, affrontera un ancien champion des poids-coqs, l’Américain Cody « No Love » Garbrandt, de dix ans son cadet. Les deux compétiteurs pourront enfin disputer leur duel, annulé à cause des restrictions sanitaires le 29 mars dernier.

Quels sont les meilleurs téléviseurs pour visionner les duels de l’UFC 250 ?

Où regarder l’UFC 250 en France ?

Si vous résidez aux Etats-Unis, vous n'aurez aucun mal à suivre la nuit UFC en live sur ESPN+. Les nouveaux amateurs de MMA qui n'y seraient pas encore abonner peuvent même bénéficier d'une remise de 25% actuellement.

Les quelques abonnés malchanceux se trouvant en ce moment à l'étranger auront la désagréable surprise de se voir géo-bloqués par la chaîne sportive. Pour éviter ce désagrément et accéder à votre compte ESPN+ depuis n'importe où, il vous faudra passer par un réseau privé virtuel ou VPN. Ce dernier vous permet de visionner tout contenu auquel vous êtes abonné au sein de votre pays d'origine, en toute légalité.

Nous avons testé des centaines de solutions proposées et avons sélectionné les meilleurs VPN du moment. Selon nous, ExpressVPN se positionne comme le leader des offres en cours. C’est le VPN idéal pour assister en direct à vos matchs de MMA de par sa facilité d'utilisation et son interface sécuritaire. Satisfait ou remboursé sous 30 jours, vous disposez de 3 mois GRATUITS si vous souscrivez à un abonnement annuel.

Après avoir installé l'application ExpressVPN,, lancez-la et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur basé aux Etats-Unis puis rendez-vous sur la plateforme ESPN+ et entrez vos identifiants de connexion. Vous pourrez alors regarder tous les matchs de l'UFC 250 sans problème.

UFC 250 : la liste des combats

Amanda Nunes vs Felicia Spencer (carte principale)

Raphael Assunção vs Cody Garbrandt (carte principale)

Aljamain Sterling vs Cory Sandhagen (carte principale)

Neil Magny vs Tony Martin (carte principale)

Eddie Wineland vs Sean O'Malley (carte principale)

Alex Caceres vs Chase Hooper (préliminaires)

Ian Heinisch vs Gerald Meerschaert (préliminaires)

Cody Stamann vs Brian Kelleher (préliminaires)

Charles Byrd vs Maki Pitolo (préliminaires)

Jussier Formiga vs Alex Perez (pré-préliminaires)

Alonzo Menifield vs Devin Clark (pré-préliminaires)

