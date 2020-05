La gamme Oppo Find X2 s’agrandit avec deux smartphones 5G moins chers

L’Oppo Find X2 Pro, lancé en début d'année, est l’un des smartphones les plus haut de gamme proposés par Oppo. Avec un prix de départ de 1199 €, il ne convient pas forcément à tous les budgets. Et c'est probablement la raison pour laquelle le constructeur vient d'annoncer deux nouvelles entrées dans la gamme, avec des spécifications et des prix réduits.

Ces smartphones inédits sont le Find X2 Neo et le Find X2 Lite, désormais disponibles via le site de la marque ainsi que chez l’ensemble des grands e-commerçants et opérateurs mobiles.

Prix et fiche technique des deux nouveaux Oppo 5G

L'Oppo Find X2 Neo, commercialisé au tarif de 699 €, ressemble de près à son grand frère. Il possède un écran AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et comme le Find X2 Pro, son écran est incurvé sur les côtés, avec un poinçon dissimulant la caméra frontale. Il fonctionne avec le chipset Snapdragon 765G, qui offre une connectivité 5G. Pour compléter cette configuration, Oppo offre ici 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le module appareil photo du Find X2 Neo se compose d'un objectif principal de 48 Mpx, d'un ultra grand angle de 8 Mpx, d'un téléobjectif de 13 Mpx et d'une caméra selfie époustouflante de 44 Mpx. La capacité de sa batterie s’élève à 4 055mAh, avec une charge rapide de 30W.

Le Find X2 Lite d'Oppo est encore plus accessible avec un coût au lancement de 449 €, ce qui en fait l’un des smartphones 5G les moins chers du marché, derrière le Huawei P40 Lite 5G vendu 50 € de moins.

Le Find X2 Lite embarque la même batterie, la même vitesse de chargement et le même jeu de puces que le Neo, ainsi que trois objectifs photo identiques. La seule véritable différence, ici, réside dans le téléobjectif, présenté comme un « appareil photo à effet rétro ». Nous sommes d’ores et déjà extrêmement curieux de l’évaluer.

L'écran du Find X2 Lite est également une caractéristique distinctive. Car contrairement aux écrans incurvés des autres modèles, le Find X2 Lite affiche un écran plat avec encoche sur la partie supérieure. Il s'agit d'une dalle AMOLED de 6,5 pouces, mais avec un taux de rafraîchissement « standard » de 60 Hz au lieu des 90 Hz des versions plus premium.