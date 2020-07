OnePlus évoque l’autonomie de ses futurs écouteurs sans fil - vous n’allez pas être déçu

Les OnePlus Buds sont plus proches que jamais de leur lancement, les audiophiles attendent avec impatience l’inauguration officielle le 21 juillet. En attendant, la marque high-tech a jugé bon de dévoiler un certain nombre de nouveaux éléments sur son produit audio phare. Vous pouvez retrouver ces derniers en intégralité sur le forum officiel OnePlus, via lequel le PDG Pete Lau arbore une conception « semi-intra » qui se veut plus confortable. L’objectif est ici de réduire la pression exercée par l’embout des OnePlus Buds, à l’intérieur de l’oreille.

Le détail le plus révélateur concerne la durée de vie de la batterie. Et les OnePlus Buds s'en sortent plutôt bien côté autonomie, avec un support de sept heures sur une seule charge, et jusqu'à 30 heures de lecture en continu, si nous tenons compte de l’apport du boitier de charge.

M. Lau qualifie cette durée de vie comme la meilleure sur le marché des écouteurs sans fil True Wireless. Reprenons-le toutefois, car elle reste en-dessous des 36 heures fournies par le boitier de charge des Cambridge Audio Melomania 1. Ceci dit, c’est toujours une excellente proposition, dépassant les 18 heures des Sony WF-1000MX3 et même les 28 heures des Sennheiser Momentum True Wireless 2.

Une latence ultra-faible

Bien entendu, la durée de vie de la batterie n'est pas la seule mesure importante sur laquelle nous pouvons nous baser pour juger des écouteurs True Wireless. Tout, du confort et de la connectivité à la qualité du son, devra également être pris en compte. Dès le départ, néanmoins, il semble que OnePlus vise les plus grands acteurs du secteur.

Pete Lau a également fait allusion à des « optimisations plus profondes » destinées à améliorer votre expérience audio lorsque vous utilisez les écouteurs OnePlus Buds en tandem avec un smartphone OnePlus. Un argument commercial malin, compte tenu du fait qu'ils seront lancés en même temps que le nouveau smartphone OnePlus Nord.

« Les OnePlus Buds fonctionnent de manière aussi transparente que possible avec les smartphones OnePlus. Par exemple, lorsque vous lancez un jeu mobile sur votre appareil OnePlus, les Buds atteignent une latence ultra-faible, approchant la vitesse des écouteurs filaires ». Nous avons hâte d’écouter ça.