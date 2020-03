OnePlus 8 : date de sortie, prix, actualités et rumeurs

Le OnePlus 8 est l'un des smartphones les plus attendus de 2020. Il ne devrait pas être livré seul par le constructeur, puisqu’un OnePlus 8 Pro et un OnePlus 8 Lite rejoindraient les catalogues des meilleures enseignes mobiles cette année.

2019 a été une année stratégique pour OnePlus. La marque s’est habilement positionnée sur le milieu de gamme, avec le OnePlus 7, comme sur le haut de gamme via le OnePlus 7 Pro, plus raffiné (et plus cher). Les versions 7T ont par la suite consolidé l’offre principale de OnePlus. Avec succès.

Nous nous attendons à un double positionnement similaire en 2020, avec l’arrivée des nouveaux smartphones de la série 8. Et qui sait, OnePlus pourrait imiter également nombre de ses concurrents, en proposant un troisième modèle plus abordable : le OnePlus 8 Lite.

Autres possibilités pour cette prochaine génération de téléphones mobiles OnePlus : la prise en charge de la 5G par défaut, les modèles 7 Pro et 7T Pro ayant tous les deux servis de socle à des versions alternatives 5G. Et pour en faire un standard, les OnePlus 8 pourront probablement compter sur un processeur Snapdragon 865.

Dernière fuite en date : nous avons appris d'une source sûre que la gamme de smartphones OnePlus 8 serait introduite à la mi-avril.

Les premières infos sur le OnePlus 8

Qu'est-ce que c'est ? La prochaine génération de smartphones OnePlus.

La prochaine génération de smartphones OnePlus. Quand sortira-t-il ? L’annonce est attendue en avril, il pourrait sortir en mai.

L’annonce est attendue en avril, il pourrait sortir en mai. Combien coûtera-t-il ? Probablement 599 € pour le OnePlus 8 standard, environ 800 € pour la version Pro contre 400 € pour le modèle Lite.

OnePlus 7T (Image credit: Future)

Si nous nous référons au calendrier de lancement de l’an dernier et des générations précédentes, OnePlus a toujours sorti ses appareils mobiles entre la fin du printemps et le début de l’été. Nous estimons que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro (au minimum) seront commercialisés à partir du mois de mai 2020.

Une date qui correspondrait aux dernières informations partagées sur la présentation officielle de la gamme OnePlus 8. Celle-ci aurait lieu à la mi-avril. Nous ne savons pas encore combien de modèles différents seront inaugurés.

Nous devrions compter sur un modèle standard, le OnePlus 8, vendu 599 € environ. Tandis que le OnePlus 8 Pro, plus premium, avoisinerait les 800 €. Pour compenser ces tarifs élevés - et logiques si un modem 5G est inclus -, une version Lite équilibrerait la proposition de OnePlus. Avec un prix de départ estimé à 400 €.

OnePlus 7T Pro (Image credit: Future)

Design et écran des OnePlus 8

Le OnePlus 7 Pro a introduit une caméra frontale pop-up fort pratique, dans la mesure où - grâce au mécanisme - l’écran n’est plus enlaidi par la présence d’une encoche. Les OnePlus 8, standard comme Pro, ne devraient pas reproduire cette innovation et préféreraient intégrer un poinçon à peine visible, pour dissimuler le capteur consacré aux selfies. Son emplacement : le coin supérieur gauche de l’écran.

Le gain de place, obtenu par le retrait de la caméra pop-up, permettrait d’améliorer certaines fonctions à l’instar de l’autonomie et de l’étanchéité des appareils. En ajoutant un système de recharge sans fil et un indice IP plus élevé. L’une des autres raisons évoquées, pour justifier la disparition de la caméra pop-up, concernerait des problèmes de fiabilité relevés par les concepteurs de la gamme précédente.

Nous avons vu un aperçu de la nouvelle caméra frontale dans les croquis présentés ci-dessous. Deux types de poinçons apparaissent : l’un à simple objectif, le second - probablement celui du OnePlus 8 Pro - à double objectif.

(Image credit: TrueTech)

Les images ci-dessus révèlent également un cadre minimal et un bloc photo constitué de quatre objectifs sur le dos de l’appareil. Cette grosse fuite suggère également que le OnePlus 8 Pro disposera d’un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Ce dernier s’avérerait plus puissant que celui du Samsung Galaxy S20, car il pourrait fonctionnait quelle que soit la résolution d’écran choisie. Les OnePlus 8 et 8 Lite, eux, bénéficieront d’un écran de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz. Les trois écrans seraient des Super AMOLED.

S’il est loin d’être confirmé par la marque, le OnePlus 8 Lite fait l’objet de plusieurs spéculations. Selon l’une des plus récentes, émise par @OnLeaks (une source fiable), il pourrait ressembler au concept suivant. Avec un écran de 6,4, voire 6,5 pouces.

(Image credit: @OnLeaks / 91mobiles)

Le OnePlus 8 Lite serait donc plus petit que le OnePlus 7T, mais pas nécessairement plus petit que le reste de la gamme OnePlus 8. Si les autres fuites sont confirmées. Il semble enfin afficher une épaisseur de 8,6 mm, ce qui le place entre le OnePlus 7T et le OnePlus 7T Pro. Avec deux objectifs photo sur la caméra arrière contre une sur la caméra frontale.

Une source divergente a divulgué d’autres spécifications totalement différentes. Ainsi, cette source stipule que le OnePlus 8 aura un écran FHD+ de 6,55 pouces, le OnePlus 8 Pro un écran FHD+ de 6,5 pouces, et le OnePlus 8 Lite un écran de 6,4 pouces (sans résolution indiquée). Ils sont tous considérés comme AMOLED et tous, sauf le OnePlus 8 Pro, intègrent apparemment un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Nous considérons cette rumeur avec beaucoup de pincettes, car il est peu probable que le OnePlus 8 Pro ne se limite à un écran FHD+.

Appareil photo des OnePlus 8

Une rumeur complémentaire estime que le OnePlus 8 Pro comprendra un quatrième objectif sur la caméra arrière. Il s’agirait d’un capteur de profondeur ToF venant gonfler le triple objectif aujourd’hui classique sur bon nombre de photophones. Ce bloc photo serait aligné verticalement et placé au centre du dos de notre téléphone mobile.

Côté résolution, il est suggéré que les OnePlus 8 et 8 Pro seront livrés avec des objectifs de 60 Mpx et 16 Mpx. Le OnePlus 8 embarquerait aussi un objectif supplémentaire de 12 Mpx, il serait de 13 Mpx sur le 8 Pro.

(Image credit: Weibo)

Le OnePlus 8 Lite, quant à lui, inclurait un objectif principal de 48 Mpx, puis la même combinaison 16 Mpx + 12 Mpx que le OnePlus 8. Nous ne connaissons pas la nature exacte de ces objectifs mais il est possible que le 16 Mpx corresponde à un ultra grand angle et le 12 / 13 Mpx à un téléobjectif. D’abrès des bruits de couloirs récents, les caméras du OnePlus 8 Lite pourraient être beaucoup moins « Lite » qu’attendu, mettant en avant des options photo qui rivaliseraient avec la plupart des smartphones milieu de gamme actuels.

Autonomie des OnePlus 8

D’après les deux sources principales spéculant sur la génération OnePlus 8, le 8 Pro abriterait une batterie de 4 500 mAh, versus des blocs d'alimentation de 4 000 mAh pour les modèles inférieurs. Nous sommes ici sur un volume décent permettant de tenir votre smartphone actif sur toute une journée d’utilisation.

Le chargeur équivaudrait à une puissance de 50 W pour la version Pro, tandis que celui du standard et du Lite atteindra 30 W. La technologie de chargement sans fil serait incluse dans la prochaine série de smartphones OnePlus. Une réelle avancée car la marque a toujours fait l’impasse sur cette spécification.

Les vitesses de chargement sont en revanche inconnues pour le moment. Bien que OnePlus vante souvent sa technologie Warp Charge, permettant de passer de 0% à 70% de batterie en seulement 30 minutes.

Caractéristiques techniques du OnePlus 8

Nous avons entendu dire que les OnePlus 8 et 8 Pro seront équipés des chipsets Snapdragon 865, des processeurs haut de gamme aux vitesses inégalées. Le OnePlus 8 Lite, de son côté, serait doté d'un processeur MediaTek Dimensity 1000, un autre chipset en cours de développement qui n'atteindra probablement pas les mêmes vitesses que le Snapdragon. Si la vitesse d’exécution de votre appareil mobile est un critère majeur de sélection, alors peut-être que le modèle Lite n’aura pas vos faveurs immédiates.

(Image credit: Future)

Une autre rumeur importante concerne la prise en charge de la 5G par les versions 8 et 8 Pro. Sera-t-elle facultative ou imposée ? Nul ne le sait encore mais nous n'excluons pas la possibilité d'un smartphone 4G dédié à certains marchés européens.

Pour ce qui est de la RAM, la configuration basique commencerait à 6 Go et pourrait monter jusqu’à 12 Go pour les versions les plus onéreuses. L’une des fuites évoque trois versions distinctes pour le OnePlus 8 (6, 8 et 12 Go), deux pour le 8 Pro (8 et 12 Go), une seule de 8 Go pour le 8 Lite. Quant à la capacité de stockage, deux choix seraient proposés : 128 ou 256 Go pour les trois modèles.

OnePlus 8 / OnePlus 8 Pro / OnePlus 8 Lite : ce que nous voulons voir

1. Des appareils photo améliorés

Le OnePlus 7 Pro a introduit un troisième objectif ultra grand angle, comme beaucoup d'autres smartphones sortis en 2019. L’application photo se révèle dès lors plus polyvalente. Mais, nous pouvons toujours mieux faire.

Plus précisément, nous aimerions une version remise à niveau de Nightscape, le mode nuit de OnePlus. L'iPhone 11 et le Google Pixel 4 ont levé la barre très haut, il est temps de l’atteindre à nouveau cette année. Un mode nocturne avec plus de clarté, des couleurs éclatantes et un niveau de luminosité supérieur, ce n’est plus de l’ordre de la fiction. Nous aimerions également voir adoptés plusieurs modes premium tels que le slo-mo ou les slofies.

2. La recharge sans fil

Il est vrai que la recharge sans fil ne brille pas par sa rapidité. Mais elle reste une option pratique pour tout smartphone. Il est en effet plus pratique de poser son téléphone mobile sur l'un des meilleurs chargeurs sans fil que de devoir le brancher et l'arracher sur secteur chaque soir.

Et même si ce n'est pas une fonction révolutionnaire, le « chargement sans fil inversé » sait se montrer indispensable lorsque vous commencez à posséder une belle collection d’appareils connectés.

3. La reconnaissance faciale

Bien que la détection des empreintes digitales soit un facteur sécurité important, il est agréable de ne pas toujours sortir son index à chaque fois que l'on veut déverrouiller rapidement son smartphone. Étant donné qu'Android 10 supporte la reconnaissance faciale, il serait bon d'implémenter cette technologie en complément du capteur d'empreintes digitales. Sur les trois modèles OnePlus 8.

(Image credit: Future)

4. La démocratisation de la 5G

Les deux séries OnePlus sorties en 2019 disposaient déjà d’une version 5G - le OnePlus 7 Pro 5G et le plus rare OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition. Il s’agit des deux modèles les plus performants de la gamme de smartphones OnePlus à ce jour. Seulement voilà, bien qu'ils soient certainement plus abordables que d'autres téléphones 5G comme le Samsung Galaxy S10 5G, ils demeurent nettement plus chers que les appareils OnePlus standards.

Nous aimerions voir la révolution 5G débarquer sur le marché du milieu de gamme. OnePlus, qui a la réputation d’innover pour les utilisateurs plus modestes, est de loin l’ambassadeur parfait pour réussir ce coup d’éclat. Motorola a pris une longueur d’avance sur cette démocratisation avec le Moto Mod 5G, le OnePlus 8 pourrait récupérer la médaille d’or du meilleur rapport performances-prix pour un smartphone 5G.

5. Le retour de la prise jack de 3,5 mm

Nous ne cessons de la défendre chez TechRadar. La prise jack qui quitte, un à un, les smartphones premium Android nous manque. Comme elle manque aux audiophiles qui n’aiment pas forcément composer avec un casque audio ou des écouteurs sans fil. Nous avons très peu d’espoir de la retrouver sur l’un des smartphones OnePlus 8. Mais sait-on jamais.