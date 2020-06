La pénurie de Nintendo Switch pourrait bientôt prendre fin - voici pourquoi

Si vous avez essayé d'acheter un Nintendo Switch ou une Nintendo Switch Lite histoire de vous occuper pendant la période de confinement total, vous savez déjà à quel point il est difficile d’acquérir les consoles ultra-populaires de Nintendo. Heureusement, la situation devrait s'améliorer d’ici quelques semaines, selon un porte-parole de la firme japonaise.

S'adressant au magazine CareerConnection, ce dernier a déclaré que la chaîne de production des consoles Nintendo Switch était de nouveau opérationnelle, après avoir été fortement touchée par la pandémie de coronavirus. Face à des usines fermées et une demande à la croissance inhabituelle, les Switch et Switch Lite ont été quasi impossible à trouver par les circuits habituels. Beaucoup de nouveaux joueurs Nintendo se sont ainsi résignés à passer par des vendeurs tiers. Ceux-ci continuent d’exposer leurs stocks sur le marché gris, souvent à des prix frôlant l’indécence. Comptez entre 100 et 200 € au-dessus de la valeur actuelle.

Même si la production en série des Nintendo Switch repart à la normale, plusieurs boutiques en ligne se plaignent de ruptures de stock continues. La sortie d’Animal Crossing: New Horizons mais aussi celle plus récente du premier DLC de Pokémon Epée / Bouclier, le 17 juin, incitent un tout nouveau public à se ruer sur la console. De même, le pack Ring Fit Adventure fait aussi partie des achats les plus plébiscités du moment au rayon jeux vidéo.

Faut-il préférer la Nintendo Switch Lite ?

La Nintendo Switch Lite est une console de poche qui corrige les quelques défauts de la Switch originel : une autonomie correcte, un vaste choix de modèles, une résolution supérieure, un prix attractif et surtout plus de dock ! Les jeux se veulent plus beaux mais ils ne sont pas tous compatibles. Certains titres, comme Super Mario Party, nécessitent l’usage du dock natif. Vous ne pouvez donc pas y jouer en mode portable. Avant d’acheter un jeu pour votre Switch Lite, vérifiez qu’il possède bien la signalétique « portable » au dos de son emballage.

En attendant le retour tant désiré de la Switch - d’ici un mois si tout va bien -, nous vous conseillons d'éviter de vous faire escroquer par des vendeurs tiers qui gonflent leurs tarifs. Rappelons que le prix de vente conseillé est de 299,99 € pour la console Switch standard. Contre 199,99 € pour la Switch Lite. Payer plus cher ne vaut pas la peine, sauf si vous achetez l’une des deux consoles dans un pack comprenant des jeux et/ou accessoires supplémentaires.