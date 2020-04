Nintendo Switch : quels jeux Super Mario attendre cette année ?

Le catalogue de jeux de la Nintendo Switch se préparerait à accueillir une sortie massive de titres Super Mario remasterisés cette année. La franchise consacrée au célèbre plombier moustachu fête ses 35 ans en 2020 et compte bien célébrer l’événement en grande pompe.

Selon nos confrères de VGC, l’éditeur japonais remasteriserait en ce moment une multitude de titres Super Mario issus de différentes générations de consoles. Ces sorties seraient destinées à la Nintendo Switch, probablement pour la fin de l’année. Ce, dans l’optique de contrebalancer l’actualité vidéoludique qui sera, sans aucun doute, monopolisée par le lancement des consoles next-gen PS5 et Xbox Series X.

Bien que la nouvelle n'ait pas été officiellement confirmée, d'autres sources proches de Nintendo ont indiqué que les jeux concernés pourraient être Super Mario 64 (Nintendo 64), Super Mario Galaxy (Nintendo Wii) et Super Mario Sunshine (GameCube).

Sortie physique ou dématérialisée ?

Lancé en 1996, Super Mario 64 est l’un des épisodes les plus populaires de la licence avec près de 12 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Il a déjà eu le droit à un remake sur Nintendo DS et a grandement inspiré Super Mario Odyssey. Super Mario Sunshine et sa suite Super Mario Galaxy ont pour eux la création de deux nouveaux personnages cultes : Bowser Jr et Harmonie. Une occasion immanquable pour les fans, comme pour les joueurs les plus jeunes, de revenir sur leurs origines.

Nous n’avons, à cette heure, aucune information supplémentaire sur la stratégie de lancement de Nintendo. Il est possible que ces jeux soient poussés sur l’émulateur gratuit proposé via l’abonnement à Nintendo Switch Online. Une sortie physique sous forme de pack Anniversaire n’est pas rejetée non plus. Les deux solutions nous conviennent.