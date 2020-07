Nintendo arrête de vendre des codes de téléchargement pour ses jeux en Europe

Les détaillants européens ne sont plus autorisés à vendre des codes de téléchargement pour les titres de première main de Nintendo, à partir d'aujourd'hui (1er juillet). Ce qui signifie que les joueurs sont désormais dépendants des prix fixés par la boutique en ligne officielle de Nintendo Switch. S’ils veulent acheter leurs jeux en version dématérialisée.

Auparavant, les enseignes de e-commerce pouvaient mettre en circulation des codes de téléchargement Nintendo, par exemple pour obtenir les jeux Animal Crossing: New Horizons et Super Mario Odyssey. Ces codes étaient ensuite saisis sur la boutique en ligne Nintendo et donnaient droit à un téléchargement « gratuit ». Leur avantage ? Etre souvent moins cher à l’achat que les versions dématérialisées directement disponibles via la boutique Nintendo.

Historiquement, Nintendo a toujours été réticent quant au fait d’accorder des remises sur ses jeux, de peur de réduire la valeur de ses propriétés intellectuelles. À l'instar du modèle de Disney, qui vend rarement ses DVD et disques Blu-Ray à bas prix, la société estime que son catalogue dématérialisé doit impérativement dépendre d’un point de vente unique. Afin d’éviter toute réduction de prix, considérée comme préjudiciable à long terme.

Cette décision controversée a été révélée par le détaillant anglais ShopTo.net, plus du tout autorisé à proposer et vendre des codes de téléchargement Nintendo.

Hi, just to let everyone know, due to a Nintendo decision for all EMEA territories, as from Tomorrow 30/06/20 at 23:00 we are no longer able to offer/sell Nintendo digital full games.We will however, be continuing to offer/sell online membership and add ons, so, with this in… pic.twitter.com/11hrqvEU1mJune 29, 2020