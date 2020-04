Les successeurs des Samsung Galaxy Buds Plus pourraient bien surpasser la gamme AirPods Pro

Les écouteurs sans fil True Wireless qui succéderont aux Galaxy Buds Plus bénéficieraient d'un avantage très attendu chez les habitués de la marque Samsung : la suppression du bruit. Un bonus que nous devrions découvrir au moment du lancement officiel du produit, qui serait conjoint à celui du Samsung Galaxy Note 20.

C'est du moins ce qu'indique une source coréenne bien informée. Cette dernière dévoile également le nom probable des futurs écouteurs : Galaxy Buds... Beans. Pourquoi une telle appellation ? La réponse est évidente : la paire True Wireless de Samsung a été conçue sous la forme de petits haricots, afin de se poser discrètement sur le conduit auditif. Les Beans mesureraient en effet 13 mm pour une épaisseur de 26 mm. Chaque écouteur comprendra deux haut-parleurs et trois microphones. Ils conserveront l'autonomie de 11 heures déjà assurée par les Galaxy Buds Plus.

(Image credit: WinFuture / @rqaundt)

L’implémentation de la technologie d’annulation du bruit permettrait de mettre les nouveaux Galaxy Buds sur un pied d'égalité avec les Apple AirPods Pro, qui ont été lancés fin 2019 avec ce même système. Bien que plus récents, les Galaxy Buds Plus ne sont pas antibruit.

Moins chers que les Galaxy Buds Plus ?

Si ces spéculations semblent pertinentes, une autre rumeur est à prendre avec plus de pincettes. Elle concerne le prix des prochains Galaxy Buds Beans. La source coréenne prétend que le tarif de départ des écouteurs Samsung serait fixé à 170 000 wons, soit environ 140 dollars. Or les Galaxy Buds Plus ont été lancé 10 dollars plus chers et au prix de 169 euros en France. Pourrons-nous acquérir les Beans contre 159 euros seulement ? Alors que les AirPods Pro culminent à 279 euros ? Nous sommes sceptiques.

La production des Beans n’ayant pas démarrée à l’heure actuelle, toutes ces caractéristiques peuvent encore évoluées.