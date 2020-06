Un nouveau jeu Pokémon annoncé sur Nintendo Switch - la bande annonce est grandiose

C’est la bonne nouvelle du jour. Une nouvelle licence Pokémon débarque dans le catalogue Nintendo Switch. Enfin, pas tout à fait nouvelle puisqu’il s’agit d’un remake de Pokémon Snap, jeu vidéo sorti en 1999 sur Nintendo 64. L’éditeur Pokémon Company a diffusé les premières images de cette réactualisation, présentée entre deux packs d'extension pour Pokémon Epée et Bouclier et la confirmation de Gigamax inédits débarquant dans Pokémon Go.

La vidéo, durant plus de 10 minutes, expose un nouvel univers bluffant rempli de créatures imposantes et somptueuses. Les graphismes et la direction artistique sont les plus poussés à ce jour sur un jeu Pokémon.

Entre Pokémon Go et Jurassic Park

New Pokémon Snap - c’est son nom - reprend le gameplay de son aîné, vieux de vingt ans, mais toujours aussi addictif. Vous incarnerez Tom Snap, un photographe talentueux chargé par le professeur Chen de capturer (via votre objectif) tous les Pokémon présents sur une île sauvage. L’occasion de découvrir 63 nouveaux Pokémon sur plus de sept parcours à couper le souffle. Pokémon Snap avait de faux airs d’hommage à Jurassic Park, nous espérons que la nouvelle version nous offrira autant d’adrénaline que le hit de la Nintendo 64.

A noter que le jeu original ne contenait que des Pokémon de première génération, la propriété intellectuelle ayant été mise à jour au cours des deux dernières décennies, de nombreuses autres générations de Pokémon devraient compléter ce safari excitant. Et qui s’offre en bonus une cure de jouvence grâce à la puissance graphique de la Nintendo Switch.

(Image credit: Nintendo)

Aucune date de sortie n’a été communiquée pour l'instant, hormis un avertissement « A venir » des plus flous, venant conclure la bande annonce. Celle-ci était sans nul doute prévu pour diffusion pendant l’E3 2020, aussi il est fort probable que New Pokémon Snap nous parvienne d’ici la fin de l’année.

En attendant, vous pouvez d’ores et déjà admirer les créatures et les paysages fabuleux de New Pokémon Snap ici :