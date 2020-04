Ultrabooks : quels sont les ordinateurs portables les plus fins, légers et performants en 2020 ?

En plus de garantir de bonnes performances, les Ultrabooks ou ultraportables sont devenus une tendance avérée. Les Chromebooks, ces volumineux ordinateurs portables, sont progressivement remplacés par ces modèles plus fins, plus légers, faciles à transporter. La configuration matérielle des Ultrabooks, elle-même, fait rêver sur le papier. Intégrant les meilleurs processeurs et SSD du marché, ils bénéficient d’une vitesse d’exécution qui les rend indispensables. Ainsi, un Ultrabook présent dans ce top ne vous lâchera jamais alors que vous êtes sur le point de finaliser un projet important ou un téléchargement crucial.

Un bon Ultrabook doit pouvoir vous accompagner tout au long d’une journée de travail. Parmi les modèles les plus qualitatifs et disponibles actuellement, vous trouverez des marques familiales telles que Dell et HP. Mais également des outsiders qui tentent de conquérir le marché comme Huawei. Nous avons passé en revue et testé les ultraportables les plus récents. Vous trouverez dans ce guide d’achat les modèles dont le prix correspond bien aux performances annoncées. Vous pouvez donc être certain, après l’avoir parcouru, d'acheter un Ultrabook de qualité.

Quels Ultrabooks acheter en 2020 ?

(Image credit: Huawei)

1. Huawei Matebook 13

L'Ultrabook à battre

Processeur : Intel Core i5 - i7 de la huitième génération | Carte graphique : Intel UHD Graphics 620 ; Nvidia GeForce MX150 (facultatif) | RAM : 8 Go | Ecran : 13,3 pouces 2K (2560 x 1440 ; tactile) | Stockage : SSD 256 Go - 512 Go

Excellent rapport qualité / prix

Des performances graphiques appréciables

Une webcam au top

La RAM limitée

Huawei peaufine ses Ultrabooks depuis quelques années. Il semblerait que son grand moment soit arrivé avec ce Matebook 13, aussi élégant que puissant et, plus important encore, proposé à un prix très compétitif. Son châssis en aluminium le rend presque plus beau et plus agréable qu’un MacBook Air. Tandis que sa carte graphique dédiée Nvidia lui permet de répondre à un grand nombre de tâches. Bien évidemment, il ne s’agit pas d’un ultraportable gamer mais vous pouvez enchaîner les parties de jeux moins gourmands comme Hearthstone.

N’omettons pas son autonomie : nous l’avons testé en lecture vidéo continue, en résolution Full HD, il a tenu 8 heures et 18 minutes avant charge. Un excellent investissement de par sa polyvalence et sa durabilité.

Lire notre test complet (en anglais) : Huawei MateBook 13

(Image credit: Dell)

2. Dell XPS 13

Une vague de changement(s) pour Dell.

Processeur : Intel Core i3 - i7 de la huitième génération | Carte graphique : Intel UHD Graphics 620 | RAM : 4 Go - 16 Go | Ecran : FHD 13,3 pouces (1920 x 1080 ; pas d'écran tactile) - 4K (3840 x 2160 ; écran tactile) | Stockage : SSD 128 Go - 2 To

La webcam est enfin au bon endroit

La durée de vie améliorée

Le prix revu à la baisse

Les autres améliorations sont négligeables

Le Dell XPS 13 est étiqueté « meilleur ultrabook » depuis des années. Il a dû céder la plus haute marche du podium au MateBook 13 de Huawei, c'est vrai, mais il reste sans aucun doute l'un des modèles incontournables de 2020. Dans sa version la plus récente, Dell a déplacé la webcam au centre, en haut de l'écran, assurant un angle de vue parfait pendant les communications vidéo. Qui plus est, le modèle 4K délivre un rendu des couleurs époustouflants et garantit une qualité d’affichage supérieure à la concurrence.

L’autonomie s’avère tout aussi impressionnante : jusqu’à 12 heures de lecture vidéo en ultra haute définition, 21 heures en mode Full HD. Certains lui reprocheront de n’être qu’une mise à jour, nous ne pouvons que constater que Dell conserve sa longueur d’avance en termes de technologie ultraportable.

Lire notre test complet : Dell XPS 13

(Image credit: Huawei)

3. Huawei MateBook X Pro

Un défaut ? Quel défaut ?

Processeur : Intel Core i5 - i7 de la huitième génération | Carte graphique : Nvidia GeForce MX150 (2 Go), Intel UHD Graphics 620 | RAM : 8 Go - 16 Go | Ecran : 13,3 pouces 3K (3000 x 2000 ; tactile) | Stockage : SSD 256 Go - 512 Go

Design raffiné

Performances exceptionnelles

Superbe luminosité

Le positionnement de la webcam n'est pas convaincant

Pas d’emplacement pour carte SD

Parfois, nous pouvons nous trouver devant un Ultrabook qui balaie tout ce qui a pu nous impressionner avant lui. Le Huawei MateBook X Pro est ce genre de produit. Au-delà de son châssis en aluminium léger et luxueux, ce sont ses performances qui retiennent l’attention. Sa puce graphique dédiée lui permet de gérer sans problème le montage et le rendu multimédia, en faisant une alternative séduisante au MacBook Pro 13.

Comme ce dernier, il propose une expérience de frappe des plus agréables ainsi qu’un écran tactile au cadre extrêmement fin. La luminosité efficacement optimisée réduit la fatigue oculaire, en faisant également un ultraportable bienveillant.

Lire notre test complet (en anglais) : Huawei MateBook X Pro

(Image credit: HP )

4. HP Spectre x360

HP tient encore la charge.

Processeur : Intel Core i5 - i7 | Carte graphique : Intel UHD Graphics 620 | RAM : 8 Go - 16 Go | Écran : 13,3 pouces, tactile, FHD (1920 x 1080) - UHD (3840 x 2160) | Stockage : SSD PCIe 256 Go - 2 To

L’une des meilleures batteries du marché

Un châssis qui a du style

Des composants hautement performants

Son prix, forcément

Difficile de trouver une meilleure option que ce HP Spectre x360 version 2019. Non seulement cet ultrabook intègre les derniers processeurs Intel Whiskey Lake, ainsi qu'une grande quantité de mémoire vive, pour des usages très polyvalents (création multimédia, jeux de type MMO et battle royale). Mais il est également l'un des ordinateurs portables les plus élégants du marché.

Et comme si ça ne suffisait pas à en faire l’un des meilleurs partis de ce classement, il excelle par la durée de vie de sa batterie. Durant notre test, il a lu en boucle une vidéo 1080p pendant 12 heures et 37 minutes avant de réclamer une recharge. Contre 8 heures et 12 minutes pour une vidéo 4K. C’est bien mieux que le Dell XPS 13, un peu plus haut dans ce top.

Lire notre test complet (en anglais) : HP Spectre x360

(Image credit: Microsoft)

5. Surface Laptop 2

L'Ultrabook premium de Microsoft.

Processeur : Intel Core i5 - i7 de la huitième génération | Carte graphique : Intel UHD Graphics 620 | Ecran : 13.5 pouces 2256 x 1504 ; PixelSense | Stockage : SSD 128 Go - 1 To

Processeur quad-core

Nouvelles couleurs élégantes

Son clavier silencieux

La connectivité réduite

Le premier ordinateur portable Surface remonte à trois ans et, bien qu’il s’agisse d’un excellent Ultrabook, il n’a pas réussi à s’imposer en raison de son matériel peu puissant et du système d’exploitation bien trop épuré, Windows 10 S. En 2018, Microsoft corrige le tir et lance le Surface Laptop 2. Avec un processeur quad-core et surtout Windows 10 sans aucune limitation.

Grâce à ces changements fondamentaux, cet ultrabook vient à bout des tâches logicielles les plus lourdes comme l’édition photo et vidéo. Ainsi que le traitement de feuilles de calcul volumineuses. Un outil de premier choix donc qui a le mérite de subir une baisse de prix très avantageuse, depuis l’arrivée du Surface Laptop 3.

Lire notre test complet (en anglais) : Surface Laptop 2

(Image credit: Lenovo)

6. Lenovo Yoga C930

Il ne fait pas de compromis.

Processeur : Intel Core i5 - i7 de la huitième génération | Carte graphique : Intel UHD Graphics 620 | Ecran : 13,9 pouces FHD (1920 x 1080) - UHD (3840 x 2160) | Stockage : SSD 256 Go - 2 To

Beau design

Une configuration robuste

Une durée de vie à toute épreuve

Des performances graphiques à revoir

Une mise à jour onéreuse

Le cahier des charges du Lenovo Yoga C930 livre la recette de l’ultrabook parfait : un châssis épuré et solide, 14,5 heures d’autonomie, une puce Intel quadricoeur aux performances brutes, un écran tactile réactif, une expérience de frappe agréable, un système audio Dolby Atmos, deux ports USB-C / Thunderbolt 3… rien ne semble lui résister !

Attention toutefois, certaines options - comme l’ultra haute définition - peuvent s’avérer très onéreuses. Légèrement moins tout de même que le Dell XPS 15 2-en-1 qui reste son alternative la plus proche. Le Yoga C930 a, de plus, le mérite de proposer de véritables compléments à sa configuration d’origine, comme sa webcam sécurisée. Nous sommes bien loin du gadget marketing.

Lire notre test complet (en anglais) : Lenovo Yoga C930

(Image credit: Razer)

7. Razer Blade Stealth

Un PC portable gamer peut en cacher un autre.

Processeur : Intel Core i7 | Carte graphique : Intel HD Graphics 620 - Intel UHD Graphics 620 | RAM : 16 Go | Ecran : 12,5 pouces UHD (3840 x 2160) - 13,3 pouces QHD+ (3200 x 1800) | Stockage : SSD PCIe 256 Go - 1 To

Plus grand et plus lumineux

Conçu pour les joueurs

Une autonomie moyenne

Un écran 4K par défaut aurait été préférable

Avec les récentes améliorations apportées par Razer, le Blade Stealth n’a jamais été aussi beau. Avec un écran QHD+ plus fin, plus lumineux et anti-reflets, il a séduit rapidement la communauté gaming du constructeur. Et ce malgré l’abandon de l’ultra haute définition présente sur l’ancien modèle de 12,5 pouces. En termes de performances, il s'agit de l'Ultrabook le plus puissant que Razer ait conçu avec une augmentation de plus de 75% des rendements multicœurs par rapport aux processeurs Kaby Lake de 7e génération. De quoi jouer à Overwatch avec une fluidité étonnante pour un PC portable.

Mais le Blade Stealth nouvelle version ne veut pas seulement être L’Ultrabook pour les joueurs, il revendique aussi faire partie des meilleurs ordinateurs grand public en circulation. Il y parvient grâce à son excellent rapport qualité / prix.

Lire notre test complet (en anglais) : Razer Blade Stealth

(Image credit: Lenovo)

8. Lenovo Yoga 730

Le juste prix.

Processeur : Intel Core i5 - i7 | Carte graphique : Intel UHD Graphics 620 | RAM : jusqu'à 16 Go | Ecran : 13,3 pouces FHD (1920 x 1080) UHD (3840 x 2160) ; IPS anti-reflets | Stockage : SSD PCIe jusqu'à 512 Go

Châssis solide

Le confort d’utilisation

Son prix très attractif

Un son limité

Ce qu’il faut d’autonomie, pas une minute de plus

La fiabilité, la portabilité et les performances sont les atouts de cet ordinateur portable dont le prix est également à la portée du plus grand nombre. Le Lenovo Yoga 730 n'est certes pas un modèle Premium, compte tenu de ses haut-parleurs médiocres et de la durée de vie moyenne de sa batterie (6h30 avec une charge), mais il vous permettra de travailler et vous divertir sans problème. Vous pourrez même lancer des jeux à la résolution peu exigeante comme les licences Blizzard ou LEGO.

En outre, il dispose d'un clavier solide et d'un trackpad précis, d'un système de déclipsage qui le transforme en une tablette réactive et enfin d’un écran avec un cadre réduit au minimum. Pratique et bon marché.

Lire notre test complet (en anglais) : Lenovo Yoga 730

(Image credit: HP)

9. HP Envy x360 13

Une cure de jouvence qui lui réussit.

Processeur : AMD Ryzen 5 3500U | Carte graphique : AMD Radeon Vega 8 | RAM : 8 Go | Ecran : 13,3 pouces FHD (1920 x 1080), tactile | Stockage : SSD 256 Go

Élégant et fin

Un châssis premium

L’autonomie à son meilleur niveau

Vidéo limitée au Full HD

Des performances trop standards

HP a bien fait de mettre à jour ce modèle, déjà brillant par sa qualité de fabrication. La durée de vie de sa batterie a été poussée jusqu’à 9 heures et l’ajout d’un processeur AMD permet au constructeur de baisser son prix de vente sans transiger sur les performances de départ.

Celles-ci restent toutefois classiques. Le HP Envy x360 ne supporte que les jeux 3D légers et les vidéos en Full HD. Il vous sera également compliqué d’utiliser des logiciels de retouche photo ou de montage vidéo haut de gamme. Mais il se veut un assistant solide et léger pour tout étudiant. A un budget très abordable.

Lire notre test complet (en anglais) : HP Envy x360 (2019)

(Image credit: Asus)

10. Asus ZenBook UX310

Un vrai bourreau de travail.

Processeur : Intel Core i3 - Core i7 | Carte graphique : Intel HD Graphics 620 | RAM : 4 Go - 16 Go | Ecran : 13,3 pouces, FHD (1920 x 1080) - QHD+ (3200 x 1800) | Stockage : 500 Go - disque dur mécanique 1 To ; SSD 500 Go - 1 To

Incroyablement fin et léger

Écran anti-reflets aux couleurs vives

Une durée de vie de 5h par charge

Le clavier trop sensible

L'Asus Zenbook UX310UA est un ordinateur portable polyvalent, au design harmonieux. Surtout, il est disponible à un prix est beaucoup plus abordable que le XPS 13 de Dell, ce qui en fait un outil de premier ordre pour les étudiants et les professionnels soucieux de leur budget.

En termes de compétitivité, il lorgne aussi du côté du MacBook Air avec un meilleur affichage et une puissance bien plus marquée. Grâce à son processeur i5-7200U et ses 8 Go de RAM, il est capable de vous accompagner sur l’ensemble de vos tâches quotidiennes. Seuls freins : la médiocrité de son autonomie et une prise en main du clavier qui vous réclamera un peu de patience. Heureusement, rien d’éliminatoire.

Lire notre test complet (en anglais) : Asus ZenBook UX310

Merci à Michelle Rae Uy, Bill Thomas et Gabe Carey qui ont également contribué à la rédaction de cet article.

Crédit photo : TechRadar

Les meilleurs Ultrabooks 2020 en un coup d’œil :