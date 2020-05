Minecraft Dungeons peut effacer tous les fichiers de votre PC lorsque vous le désinstallez – comment l’éviter ?

Minecraft Dungeons est actuellement victime d’un bug très sérieux qui, dans certains cas, pourrait supprimer un gros volume de fichiers sur votre PC. Voir même effacer intégralement le lecteur sur lequel le jeu est installé. Comme mentionné, cela n'arrive qu'à certains utilisateurs, et la bonne nouvelle est qu'il existe déjà une mise à jour résolvant le problème.

Le bug affecte spécifiquement les joueurs qui ont installé Minecraft Dungeons dans un répertoire personnalisé, et qui ont ensuite choisi de désinstaller le lanceur automatique en utilisant la fonction « Ajouter ou supprimer des programmes » sous Windows.

Dans ce scénario, il y a une chance que l’opération supprime le répertoire parent et tout ce qui se trouve dans ce dernier. En d'autres termes, si vous avez installé le jeu dans un dossier C:\Minecraft Dungeons, le dossier parent est votre lecteur C : réel - et il pourrait être entièrement effacé.

Cette anomalie a été mise en lumière sur Twitter par un utilisateur qui avait installé puis désinstallé Minecraft Dungeons sur son SSD, celui-ci ayant subi dès lors un nettoyage complet.

Minecraft Dungeons might wipe your SSD if you uninstall it pic.twitter.com/WJY2fbBLwsMay 26, 2020

Une solution rapide

Notez que ce problème ne touche pas ceux qui ont installé Minecraft Dungeons à partir de la boutique Microsoft. Sachez également qu’un correctif a depuis été publié et qu’il peut être appliqué automatiquement, simplement en redémarrant le lanceur du jeu.

Avant de désinstaller Minecraft Dungeons, assurez-vous que le lanceur exécute bien la version 166 du Bootstrap ou une version plus récente. Pour vérifier la conformité de votre version, rendez-vous dans Paramètres > À propos > Bootstrap, puis - si le numéro de version est inférieur à 166 - redémarrez le lanceur.

En revanche, ne désinstallez pas le jeu si vous n'êtes pas en version 166 ou supérieure, car vous risqueriez de courir le risque d'effacer l’intégralité du dossier parent de Minecraft Dungeons.

Quelle est l’origine du bug ?

C'est une bonne question. Marcio Oliveira, chef technique de Mojang, a bien une explication : « Lorsqu'un joueur définit manuellement l’emplacement du jeu, pendant le processus d’installation, le lanceur de Minecraft Dungeons considère naïvement que tous les fichiers présents dans le dossier choisi correspondent à ceux du jeu ». Ainsi, lors de la désinstallation du titre, le lanceur supprime tout ce qu’il considère comme des traces du programme. A tort.

C'est une erreur de codage assez choquante, même si, malheureusement, il ne s’agit pas d’une première dans l’univers du jeu PC. Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor, un RPG sorti juste après le tournant du millénaire, a souffert d'un bug similaire qui effaçait carrément tous les fichiers de votre système.

Plus récemment, la version bêta de Realm of the Mad God Exalt - un RPG de niche basé sur Flash - a souffert du même problème que Minecraft Dungeons. Avec des conséquences dramatiques pour sa base de joueurs testeurs.