Le confinement se prolonge, Microsoft prend en pitié les utilisateurs de Windows 10

La mise à jour Windows 10 October 2018 est entrée dans l'histoire comme la version la plus problématique du système d'exploitation Microsoft pour PC. Heureusement pour ses utilisateurs, elle est toujours prise en charge officiellement par le support client de la compagnie. Comble du bonheur : cette garantie va être étendue pour quelques mois supplémentaires. L’assistance liée à Windows 10 October 2018 devait en effet se terminer en mai 2020, elle sera finalement prolongée jusqu’en novembre.

Pour être plus précis, le support client Microsoft cessera d’intervenir sur cette mise à jour le 10 novembre prochain. Les utilisateurs des versions Windows 10 Famille et Pro, Pro Education, Pro pour Stations d’accueil et IoT Core, en bénéficieront encore six mois de plus.

La plus longue assistance accordée par Microsoft

Dans une note récente, la firme de Redmond affirme qu'elle a pris cette décision après avoir « évalué la situation actuelle de santé publique ». Microsoft souhaite alléger le fardeau de ses clients en leur évitant de subir un changement forcé de système d’exploitation, alors qu’ils sont en plein confinement. Cette faveur est accordée aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers ayant précédemment installé la version 1809 de Windows 10.

Il s’agit de l’assistance la plus longue octroyée à une mise à jour Windows. Le support client suit chacune d’entre elles pendant 18 mois en moyenne, mais dans le cas de Windows 10 1809, elle égalera deux ans de dépannage intégral.

Comme nous l'avons mentionné au début de cet article, la mise à jour October 2018 s’est accompagnée de multiples bugs, dont certains extrêmement graves. A l’instar de la suppression de plusieurs fichiers « utilisateur », suite à laquelle Microsoft a dû mettre sur pause ses mises à jour cumulatives pendant un mois.

C'est sans aucun doute la plus grande tache noire dans la chronologie de déploiement de Windows 10. Même si, plus récemment, nous avons vu le système d’exploitation se retrouver continuellement touché par diverses anomalies - telles que des applications en ligne bloquées ou le plantage du PC en pleine partie de jeu vidéo ou pendant la lecture de vidéos YouTube.

