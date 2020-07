Microsoft a discrètement mis fin aux abonnements Xbox Live Gold de 12 mois

Après avoir appris que la production des consoles Xbox One X et One S All Digital Edition de Microsoft prenait fin avant la sortie de la prochaine série Xbox, il se murmure que la firme de Redmond abandonnerait progressivement les abonnements Xbox Live Gold.

La société a confirmé à True Achievements qu'elle ne distribue plus d'abonnements de 12 mois à ce service, depuis sa boutique en ligne. Seuls sont proposés aujourd’hui des abonnements d'un mois et de trois mois.

« Pour le moment, Xbox a décidé de retirer du Microsoft Store l’abonnement annuel de Xbox Live Gold », vient de déclarer un porte-parole de Microsoft sur le site, expliquant que « les joueurs peuvent toujours souscrire à un abonnement Xbox Live Gold d'un mois ou de trois mois en ligne ».

Que va-t-il rester de l’écosystème Xbox ?

Bien qu'aucune raison n'ait été donnée par Microsoft pour justifier cette décision, il apparaît nettement que la compagnie travaille sur une révision majeure de ses services en ligne, afin de préparer le lancement de la nouvelle génération de consoles Xbox Series X. Elle révélera probablement ces plans à l'approche de la date fatidique, prévue pour cette fin d'année.

À quoi pourraient donc ressembler les services en ligne de Xbox à l'avenir ? Étant donné l'énorme succès de son abonnement Xbox Game Pass, il est tout à fait possible que Microsoft fusionne Xbox Live Gold sous cette marque, mettant fin à la nécessité de s'abonner aux deux services distinctement. La question de savoir si cela entraînerait une hausse des prix est, à ce stade, évidemment ouverte.

Et puis, il faut évoquer le prochain service de streaming de jeux de Microsoft, Project xCloud, qui attire jusqu'à présent des « centaines de milliers » de bêta-testeurs, selon le patron de la branche Xbox, Phil Spencer. Une plateforme qui va probablement convertir une majorité de joueurs mobiles aux catalogues des consoles Microsoft.

Il est tout à fait possible que Microsoft considère Xbox Live Gold, et ce qu'il propose, comme un service en ligne de trop, pouvant perturber les futurs joueurs console ainsi que ceux du Xbox Game Pass et de xCloud. Pour l'instant, tout ceci n'est que spéculation et il reste encore beaucoup d'inconnues autour du lancement de l’écosystème Xbox Series X. Nous ne serions pas surpris de voir les annonces Microsoft pleuvoir d’ici la rentrée.