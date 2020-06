Hausse surprise des prix pour le MacBook Pro 13 pouces : l’extension de la RAM en cause ?

Le nouveau MacBook Pro 13 pouces d'Apple vient à peine de sortir que son modèle d'entrée de gamme (avec un processeur de 8e génération) enregistre déjà une augmentation de prix considérable. Du moins pour les acheteurs potentiels qui souhaiteraient augmenter la quantité de mémoire vive fournie avec l'ordinateur portable.

MacBook Apple : transformation radicale en vue ?

MacOS : un nouveau bug dévore votre espace de stockage disponible

Quels sont les meilleurs ordinateurs portables de 2020 ?

Auparavant, préférer 16 Go de mémoire au lieu des 8 Go de base vous coûtait 100 € supplémentaires. Mais cette mise à niveau a maintenant doublé son coût pour atteindre 200 €. Les prix ont doublé partout en Europe, MacRumors rapporte même que le coût de la mémoire vive est passé à 250 € en Allemagne.

Quelle est la raison de cette envolée des prix inquiétante ? La réponse n'est pas claire, mais cela pourrait être lié à la chaîne d'approvisionnement, et la supposition évidente serait la perturbation de celle-ci par la progression de l’épidémie de coronavirus qui a affecté un grand nombre d’usines de production.

Il s’avère tout à fait inhabituel pour Apple d'augmenter le prix d’un produit si peu de temps après son lancement, le MacBook Pro 13 pouces édition 2020 n’ayant été introduit qu’en mai, il y a moins d'un mois.

Pas d'augmentation pour la version haut de gamme

Ce qui aggrave peut-être le ressenti des consommateurs, c'est qu'Apple n'a pas augmenté le prix de la mémoire pour son MacBook Pro 13 pouces haut de gamme. Aux Etats-Unis, le coût de la RAM 32 Go de ce dernier reste de 400 dollars, comme le fait remarquer MacRumors.

Cette décision imposerait aux acheteurs de la version d’entrée de gamme de payer plus cher leur extension de RAM, pour un modèle incluant seulement un processeur Intel Whiskey Lake vieux de deux ans. En effet, si vous voulez un SSD de 512 Go, le doublement de la RAM à 16 Go signifie que le modèle d'entrée de gamme devient presque aussi cher que le MacBook Pro 13 avec processeur de 10e génération (et la même quantité de mémoire et de stockage). Dès lors, mieux vaut se tourner vers la version premium du MacBook Pro 13 2020, avec le CPU le plus rapide, plus une paire additionnelle de ports Thunderbolt 3.