Le LG Velvet est dévoilé une semaine avant la date prévue

Le smartphone LG Velvet sera le futur modèle de milieu de gamme de la société, il devrait ainsi remplacer le fleuron de la série G. Son lancement était annoncé la semaine prochaine, mais LG a préféré prendre les devants et révélé toutes les caractéristiques techniques de l’appareil. Ainsi que quelques photos exclusives.

Le LG Velvet sera officiellement présenté le 7 mai lors d'une conférence en ligne. Le smartphone sera ensuite commercialisé en Corée du Sud, à partir du 15 mai. Nous ne savons pas encore si LG proposera son nouveau téléphone mobile sur d’autres marchés. Nous devrions obtenir cette information lors de son introduction.

Quels sont les meilleurs smartphones de 2020 ?

Et au rayon photophone, quels modèles choisir ?

Voici les meilleures applications de messagerie vidéo

A quelles caractéristiques techniques s’attendre ?

Le LG Velvet sera équipé d'un écran OLED Full HD+ de 6,8 pouces avec un ratio de 20,5:9. Épais de 6,8 mm, le smartphone arbore un design « 3D Arc », à savoir que les bords de l’écran se veulent incurvés.

Le chipset Qualcomm Snapdragon 765G offrira à notre modèle une connectivité 5G. Il disposera de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, qui peuvent être étendus avec une carte micro SD.

(Image credit: LG)

Côté photo, le LG Velvet embarquera un triple objectif avec un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand angle de 8 Mpx et un capteur ToF de 5 Mpx. Il sera également équipé d'une caméra frontale de 16 Mpx. Ses futurs utilisateurs bénéficieront de la technologie du pixel binning, soit la combinaison de 4 pixels en un seul lors des prises de vue en basse luminosité. Un avantage énorme pour photographier ou filmer de nuit.

Il existe également une fonction « Voice Out Focus » pour configurer le volume des bruits de fond et de la voix lors des tournages vidéo. Une fonction d'enregistrement ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) pour l'enregistrement vidéo augmentera également la sensibilité des deux microphones afin de fournir une sortie audio plus nette. Autres améliorations sonores : la présence de haut-parleurs stéréo ainsi que d’une IA qui analysera et calibrera le son de vos contenus multimédia en cours de lecture.

Le Velvet comportera une batterie de 4 300 mAh qui se rechargera rapidement par câble via le port USB-C situé au bas du téléphone. Ainsi qu'une fonction de recharge sans fil de 10 W. L'appareil prendra également en charge de nombreux accessoires, dont le stylet LG vendu séparément. Il sera disponible en quatre couleurs : Aurora White (blanc), Aurora Gray (gris), Aurora Green (vert) et Illusion Sunset (jaune orangé).

Nous ne manquerons pas de vous en dire plus sur le LG Velvet le 7 mai prochain, lors de sa présentation officielle.