Nintendo présente tous les nouveaux jeux Switch à venir dans une vidéo de huit minutes

Ce fut une présentation brève mais efficace. Nintendo a proposé une nouvelle conférence Direct Mini, ce lundi 20 juillet, pour dévoiler tous les principaux jeux qui viendront compléter le catalogue Switch dans les prochains mois. D'une durée de huit minutes, le teaser vidéo offre un aperçu de plusieurs titres attrayants, avec notamment l'annonce d'une nouvelle entrée dans la série populaire Shin Megami Tensei.

Nous savons peu de choses sur le futur Shin Megami Tensei V, à part que le RPG « connaîtra un lancement mondial sur Nintendo Switch en 2021 ». Comme l'a révélé le communiqué de presse de Nintendo. Il y a aussi cette bande annonce totalement addictive que vous vous repasserez certainement en boucle.

Outre cet opus inédit, les fans de la série seront ravis d'apprendre qu'une version remasterisée de Shin Megami Tensei III (connu en Europe sous le nom de Shin Megami Tensei : Lucifer's Call) est également dans les tuyaux. Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster arrivera 17 ans après la sortie du jeu original, et sera un « remake complet en haute définition ». Nous devrions le découvrir sur Nintendo Switch au printemps 2021.

Là encore, Nintendo nous gâte en images et met en évidence l’évolution graphique entre le jeu original et son remake. Un comparatif à apprécier ci-dessous.

Plus de bonus, plus d’heures de jeu

En plus de ces hits, la conférence de Nintendo Direct Mini a mis en avant une poignée de nouveaux jeux et de packs DLC destinés à la boutique en ligne de l’éditeur.

L'une des grosses attentes est Rogue Company, un élégant jeu de tir multijoueur à la troisième personne, dans lequel vous pourrez défier vos amis quelle que soit leur console. Il y aura même une fonctionnalité de sauvegarde croisée pour reprendre vos parties sur le support de votre choix.

WWE 2K Battlegrounds, un jeu de catch de style arcade, a également été évoqué comme l’une des prochaines affiches du catalogue Nintendo Switch. Il met en scène un grand nombre de superstars de la WWE, ainsi que la possibilité de reproduire - avec réalisme - leurs mouvements spéciaux spectaculaires et loufoques (pensez au NBA Jam avec body-slaming).

Le meilleur pour la fin : Nintendo expose trois packs DLC payants pour le rogue-like Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda. Il s'agit du Character Pack (disponible dès aujourd'hui), du Melody Pack (prévu pour octobre) et de l'extension de l'histoire Symphony of the Mask (également annoncé pour octobre). Cette dernière vous permet de jouer le rôle de Skull Kid dans une toute nouvelle carte.

Vous pouvez consulter l’ensemble des révélations du Nintendo Direct Mini, dans cette vidéo de huit minutes sensationnelles.