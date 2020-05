Vous venez d'acheter une Nintendo Switch ? Voici 5 jeux que vous devriez lancer dès maintenant

C’est la console de jeux la plus populaire (et la plus vendue) en France. Vous venez de rejoindre la grande communauté Nintendo Switch ? Alors, il vous faut dès à présent remplir votre bibliothèque de jeux avec ses hits les plus indispensables.

La Nintendo Switch dispose d’un large catalogue de jeux extraordinaires. Hormis si vous venez de gagner au loto, vous ne pourrez pas tous les acquérir le jour 1. Aussi, nous vous recommandons de débuter votre aventure de joueur Nintendo avec cinq grands titres, aussi complets que prenants.

Ces jeux sont considérés comme les meilleurs jeux Nintendo Switch actuels. De plus, ils s'adressent à un large éventail de joueurs et peuvent réunir toute la famille autour d’une même partie. Qui plus est, nous pensons que vous n’avez pas pu échapper à la réputation du premier...

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda : Breath of the Wild est non seulement considéré comme le meilleur titre disponible sur la dernière console Nintendo, mais aussi comme l'un des plus grands jeux de tous les temps - point final. Et c'est un excellent choix pour tout débutant qui ne connaitrait pas (encore) la série Zelda.

Breath of the Wild est un jeu d’action-aventure dans lequel vous incarnez Link, le légendaire protagoniste de la saga. Après s'être réveillé d'un sommeil de plusieurs centaines d'années, Link doit combattre de nouveau son pire ennemi, Ganon le Fléau, qui menace de détruire le royaume paisible d’Hyrule.

Contrairement aux autres épisodes de la série, Breath of the Wild propose un monde ouvert incroyablement riche, vous permettant d’explorer librement Hyrule. Avec de multiples sous-quêtes et énigmes à résoudre. Mais surtout, Breath of the Wild est une aventure qui prend son temps. Avancez à votre propre rythme, enfoncez-vous dans les terres du royaume pendant de très nombreuses heures et profitez des performances graphiques offertes par votre nouvelle console. Voici un achat que vous ne regretterez pas.

Animal Crossing: New Horizons

Il n’y avait pas eu de nouvel épisode Animal Crossing depuis huit ans. Animal Crossing: New Horizons est donc forcément un titre très attendu, d’autant qu’il est le premier de la franchise jouable sur Nintendo Switch. La patience des fans a été récompensée : il est grandiose.

New Horizons vous installe sur une île déserte que vous devez transformer en station balnéaire de premier plan. Par maintes activités, bâtiments et commerces, il vous faut attirer de nouveaux habitants, embellir les lieux et parvenir à créer le paradis tropical le plus rentable de l’entreprise Nook Inc.

Animal Crossing : New Horizons est un jeu plein de charme, parfait pour les city-builders en herbe. Si vous êtes un habitué de la licence, alors il vous sera diablement familier, tout en vous octroyant quelques surprises au niveau du gameplay. Son aspect communautaire et multijoueur en fait l’un des MMO les plus prometteurs. Il peut être apprécié par toute la famille, mais n'oubliez pas que vous devrez partager ensemble la même île (il n’y en n’a qu’une par console) !

Mario Kart 8 Deluxe

Vous préférez un titre Switch vous délivrant un peu plus d'adrénaline ? Vous ne pouvez pas mieux tomber avec Mario Kart 8 Deluxe.

Ce jeu de course d'arcade est rempli du bestiaire classique de Nintendo, comprenant Mario, Luigi, Yoshi, Toad, Bowser, et bien d'autres. Prenez le volant et testez de nouveaux circuits en solo ou avec vos amis. Affrontez ces adversaires soit en ligne, soit sur écran partagé, soit en reliant jusqu'à huit consoles ensemble (par liaison sans fil).

Bien que nous ayons déjà testé de nombreuses versions de Mario Kart, Mario Kart 8 Deluxe se veut le meilleur épisode de la série. Il propose un mode de combat, de nouveaux personnages, tous les circuits précédents et la possibilité de tenir deux objets spéciaux à la fois… pour ajouter un niveau de difficulté supplémentaire sur chacune de vos courses. Si vous êtes un compétiteur né, il vaut la peine d’être choisi.

Super Smash Bros. Ultimate

Le dernier-né de la série Super Smash Bros. prouve que le jeu de combat a définitivement trouvé sa place sur Nintendo Switch. Super Smash Bros. Ultimate s’illustre comme une épreuve de force à la difficulté progressive. Vous incarnez vos personnages Nintendo préférés, avec leurs forces et leurs faiblesses, et vous devez devenir le meilleur combattant du lot, en passant d’arène en arène. Toutes plus originales les unes que les autres.

Super Smash Bros. Ultimate comprend plus de combattants, plus d’environnements, plus de modes de jeu et plus d'éléments tactiques que n'importe quel autre titre de la franchise. C'est, à toutes fins utiles, le Super Smash Bros. le plus complet. Avec de multiples extensions qui ne manqueront pas de vous occuper des heures après avoir débloqué la liste principale des combattants disponibles.

Super Smash Bros. Ultimate est un autre hit Switch que vous pouvez découvrir en solo, mais nous vous conseillons de le lancer avec vos amis. Pour des sessions bien plus fun.

Pokémon Épée et Bouclier

Peut-on vraiment posséder une console Nintendo sans jeu Pokémon pour l’étrenner ? Pokémon Epée et Bouclier présente non pas un mais deux jeux Pokémon incontournables. Nouvelle région, nouvelles créatures, un gameplay qui s’adapte à votre style de jeu… il sera difficile de résister à l’appel des terres sauvages.

Situés dans la région de Galar, inspirée du Royaume-Uni, Epée et Bouclier vous projettent en effet dans un monde inédit à explorer avec un nombre époustouflant de Pokémon à capturer. Bien que ces deux jeux ne soient pas toujours à la hauteur de certains de leurs prédécesseurs, ils valent vraiment la peine d'être exploités pendant des heures et des heures de parties aussi drôles qu’éprouvantes en termes de tactiques de dressage et de combat à adopter. Avis aux plus stratèges d’entre vous.