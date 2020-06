Nintendo Switch : le piratage des comptes joueurs s’étend et commence à effrayer la communauté

Sinistre constat pour Nintendo. La firme japonaise vient de révéler que 140 000 comptes utilisateurs ont été consultés par des personnes tierces, via des moyens non autorisés. En avril dernier, la violation de comptes Nintendo concernait déjà plus de 160 000 abonnés de la plateforme Nintendo eShop. Le géant de l’entertainement avait alors tardé à reconnaître la faille de sécurité, entraînant la gronde de sa communauté.

Cette nouvelle vulnérabilité inquiète tous les possesseurs d’un compte Nintendo et d’une console Switch, bien que Nintendo ait maintes fois rassuré ses derniers, assurant que moins d'un pour cent des identifiants réseau (NNID) étaient concernés par la brèche. Et rappelant qu’un identifiant NNID diffère d'un compte Nintendo - le premier étant indispensable pour réaliser des achats sur les boutiques Wii U et 3DS, tandis que le second permet d’acheter des jeux et des goodies Switch.

Pour aggraver les choses, les hackers, ayant obtenu illégalement les informations NNID, se sont servis des identifiants PayPal enregistrées par les utilisateurs pour acheter diverses monnaies virtuelles de jeux, comme les V-Bucks de Fortnite.

Depuis, la société a réinitialisé tous les mots de passe NNID qui ont été piratés, avant de désactiver les connexions au Nintendo eShop via les identifiants NNID. Il n'est toujours pas possible de vous connecter à la boutique Nintendo depuis votre NNID, au moment où nous écrivons ces lignes.

Sécurisez votre compte Nintendo

Si vous ne l'avez pas encore fait, Nintendo recommande à tous les utilisateurs d'activer l’authentification à double facteur sur votre Nintendo Switch. Un niveau de sécurité supplémentaire que vous pouvez configurer grâce à notre guide ci-dessous.

Rendez-vous sur le site web de Nintendo et connectez-vous à votre compte Nintendo.

Sélectionnez « Connexion et paramètres de sécurité ».

Faites défiler la page vers le bas jusqu'à « Validation en deux étapes » et cliquez sur « Changer ».

Sélectionnez « Activer la validation en deux étapes ».

Cliquez sur « Envoyer » pour recevoir un code de vérification par e-mail. Si vous souhaitez modifier votre adresse e-mail, sélectionnez « Modifier » puis « Adresse e-mail » sous la section « Informations de l’utilisateur ».

Saisissez le code de vérification reçu et appuyez sur « Envoyer ».

Installez l'application gratuite Google Authenticator sur votre smartphone Android ou iOS.

Utilisez l'application Smart Device pour scanner le code-barres affiché sur l'écran de votre compte Nintendo.

Un code de vérification à six chiffres apparaîtra sur smartphone, saisissez-le dans le champ « Étape 3 », puis appuyez sur « Envoyer ».

Une liste de codes de sauvegarde apparaîtra, copiez et collez-les dans un endroit sûr.

Un code de sauvegarde sera nécessaire si vous ne pouvez pas accéder à l'application Google Authenticator.

Cliquez sur « Codes de secours sauvegardés » et sur « OK ».

Une fois l’authentification à double facteur activée, vous devrez vous connecter en utilisant à la fois votre mot de passe et le code envoyé sur votre smartphone via l'application Google Authenticator.

Attention : l’authentification à double facteur n’est pas disponible pour les comptes Enfants.

