Le vrai nom du OnePlus Z / OnePlus 8 Lite enfin révélé ? Instagram aurait donné la réponse

OnePlus est devenue l’une des marques les plus clientes de pratiques marketing surfant avec le buzz et la hype. Pour lancer sa future série de smartphones économiques OnePlus Z, elle a ainsi recours à un compte privé (et sélectif) sur Instagram, via lequel elle distille des teasers remplis d’indices.

Son identifiant : @onepluslitezthing. Un nom qui se veut une parodie évidente aux alias suggérés par la presse pour faire référence au prochain smartphone OnePlus. Tantôt appelé OnePlus Z, tantôt OnePlus 8 Lite. Dans une publication récente, Carl Pei - le cofondateur de OnePlus - aurait délibérément cessé la mascarade et dévoilé le vrai nom de l’appareil à venir.

Le cliché nous divulgue un carton d’invitation de couleur bleu canard avec le terme « Nord » imprimé en capitales d’imprimerie. Pour les non-initiés, la rumeur veut que « Nord » soit le nom définitif de la nouvelle série. Ce teaser confirmerait donc la majeure partie des spéculations. Toutefois, le post a été supprimé et republié trois fois de suite, au moment où nous écrivons ces lignes.

Commercialisé dès juillet ?

Le compte privé est rempli d'éléments énigmatiques, plutôt vagues, sur les différentes caractéristiques du smartphone. Dans une publication précédente, nous devinions déjà le mot « Juillet » en morse, sous-entendant qu’un lancement imminent est programmé.

Une date de sortie très attendue par les clients réguliers de la marque qui espéreraient obtenir un nouveau modèle OnePlus bien plus abordable que les récents OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. D’autant que les fonctionnalités et le design haut de gamme seraient toujours au cœur de l'appareil. Seul son prix devrait être revu à la baisse.

Pete Lau a déjà mentionné que le projet (Nord ou Z, peu importe) introduira une nouvelle ligne de smartphones OnePlus. Mais sa production ne serait pas immédiate.