iOS 13 : ce bug empêche le chargement de vos applications ? Vous n'êtes pas seul !

Un nouveau bug iOS fait des ravages sur plusieurs iPhone, depuis le déploiement d'iOS 13.5 il y a quelques jours. L’anomalie empêche le chargement de certaines applications et affiche un avertissement des plus agaçants : « Cette application n'est plus partagée avec vous. Pour l'utiliser, vous devez l'acheter depuis l'App Store ».

Comme l'ont rapporté nos collègues de 9to5Mac et bien d'autres, le bug se présente à une fréquence considérable sur la plupart des smartphones Apple supportant iOS 13.5. A ce jour, nous ne savons pas exactement combien de millions d'utilisateurs d'iPhone, mais aussi d'iPad, sont concernés.

La firme de Cupertino n’a toujours pas communiqué sur ce problème technique. Celui-ci proviendrait d’une erreur de commande paramétrée sur les serveurs iCloud et qui signalerait certaines applications comme non autorisées. Si cette cause se précise, le point positif est qu'Apple devrait pouvoir corriger les lignes de code problématiques sans avoir à lancer une autre mise à jour du système d’exploitation.

Si vous avez eu la malchance de recevoir le message d'erreur sur votre iPhone ou iPad, la meilleure procédure à suivre serait de désinstaller puis de réinstaller l'application qui refuse de s’ouvrir. Cela devrait suffire pour rétablir vos identifiants et faire en sorte que le programme fonctionne de nouveau.

Cependant, comme le problème affecte des applications au hasard, il s'agit d'un inconvénient majeur pour quiconque possède l'un des plus coûteux appareils mobiles d'Apple - un correctif distribué par le constructeur serait donc apprécié, et ce le plus tôt possible.

Le mois prochain, nous devrions recevoir de nouvelles informations sur les futures fonctionnalités d’iOS 14, prévues par la compagnie de Tim Cook. Une mise à jour majeure dont nous bénéficierons un peu plus tard dans l’année. Espérons que le lancement de la prochaine version du système d'exploitation mobile d'Apple sera exempt de ce type de pépins. Peu appréciés par les amateurs de la marque à la Pomme.