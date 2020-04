Donnez 28 euros aux soignants, recevez 1000 dollars de jeux vidéo et de comics en retour

Réputée pour ses œuvres caritatives, la plateforme Humble Bundle propose une offre groupée, limitée dans le temps, qui comprend plus de 1 000 dollars (environ 915 euros) de contenus. Le pack regroupe 45 jeux vidéo et près d’une trentaine de publications et de comics en version numérique. En contrepartie, l’éditeur vous demandera la modique somme de 30 dollars (~28 euros), soit 33 fois moins que la valeur totale de votre commande. Bien entendu, comme à l’accoutumée chez Humble Bundle, vous avez la possibilité de donner plus, à discrétion.

L’intégralité des bénéfices sera ici reversée à quatre ONG sanitaires en guerre permanente contre la propagation du virus Covid-19. Il s’agit de Médecins Sans Frontières, Direct Relief, International Rescue Committee et Partners in Health. Les fonds récoltés permettront, entre autres, de produire, d’acheter et de distribuer des équipements médicaux, tels que des masques de protection, pour les travailleurs de la santé.

Candy Crush lutte aussi contre le coronavirus et distribue des vies gratuites

Les meilleurs jeux gratuits disponibles sur Steam et PlayStation Plus

Une collection exceptionnelle de jeux premium

Ce bundle baptisé « Conquer Covid-19 » (en français, « vaincre le Covid-19 ») concentre une multitude de jeux vidéo ayant reçu l’appellation GOTY - ou jeu de l’année - dans un passé proche. Citons dans le lot Into the Breach, Undertale, Hollow Knight, The Witness ou encore Superhot. Histoire de compléter cette offre délirante, Humble Bundle ajoute des séries de comics qu’on ne présente plus, à l’instar de The Boys et Locke & Key, tous les deux adaptés en séries TV. Ces publications intéresseront avant tout un public bilingue, seules les éditions originales en anglais étant mises à disposition.

Vous êtes convaincu(e) ? Nous vous conseillons de participer au plus vite à cette généreuse opération, celle-ci s’achevant mardi 7 avril prochain.

Accédez directement au bundle ici