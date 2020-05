HTC lance une alternative gratuite et 100% VR à Zoom et Microsoft Teams

Pour continuer à communiquer en interne malgré la progression du virus Covid-19 et les mesures de confinement, les entreprises du monde entier se sont tournées vers des applications de vidéoconférence tels que Zoom ou Microsoft Teams. Des outils de secours évidents pour maintenir une interaction avec vos collègues, vos fournisseurs ou vos clients. Mais qui s’avèrent froids et distanciés lorsque chaque interlocuteur se retrouve effacé derrière une webcam.

C'est pourquoi HTC a annoncé la sortie imminente d’une nouvelle plateforme collaborative permettant d’organiser à distance des réunions utilisant… la réalité virtuelle. VIVE Sync, c’est son nom, sera disponible gratuitement pour les entreprises et les salariés télétravaillant pendant la pandémie de coronavirus.

Développée conjointement par 2 Bears Studio et HTC, l’application prend en charge jusqu'à 30 participants simultanément et propose une reconstitution complète de votre silhouette. Les avatars créés par l’ensemble des utilisateurs pourront ainsi communiquer les uns avec les autres, en employant leur langage corporel naturel.

Le service dispose également du suivi oculaire Tobii, qui est intégré dans des casques VR comme le VIVE Pro Eye. Ce dernier vous garantit des interactions plus naturelles et plus réalistes avec vos interlocuteurs.

Mieux vivre le télétravail

Votre compte Vive Sync se synchronise avec OneDrive de Microsoft. Vous accédez aux fichiers de votre entreprise, quel que soit le format (powerpoint, pdf, vidéo…), et travaillez dessus directement. L’un des plus grands avantages du logiciel est d’ailleurs de projeter du contenu 3D dans votre salle de réunion virtuelle. Au lieu de regarder des modèles 3D sur un écran 2D comme vous le feriez avec d'autres références de la vidéoconférence, Sync vous offre un environnement 3D plus pertinent. Vous avez la possibilité de télécharger, d’importer ou d’éditer des fichiers 3D de type FBX et OBJ, ainsi que les assets Unity.

David Sapienza, directeur du développement chez HTC VIVE, a expliqué comment Vive Sync changera le quotidien de ses utilisateurs professionnels :

« Contrairement à tout autre outil ou support, la VR a la capacité de connecter et d'engager des équipes et des salariés éloignés comme s'ils étaient ensemble dans la même pièce. Vive Sync permet à des collègues et des partenaires du monde entier d'interagir dans un espace virtuel partagé, ce qui augmente la productivité et la synergie collaborative. L'avenir du télétravail est tout tracé, la réalité virtuelle est une solution simple et rapide pour nous adapter à cette nouvelle réalité ».

Si vous et votre équipe avez accès à des casques VR et que vous en avez assez de communiquer avec un écran plat toute la journée, vous pouvez tester gratuitement VIVE Sync.