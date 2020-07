Comment payer moins cher votre abonnement Spotify, en le partageant avec un ami ?

Si vous aimez partager votre musique et que vous utilisez régulièrement Spotify pour créer et diffuser vos playlists, vous avez aujourd’hui tout intérêt à souscrire à Spotify Duo Premium. L’offre la plus récente du service de streaming musical permet en effet de réduire le coût de l’abonnement Premium classique de quelques euros par mois. A condition de vous trouver un ou une « coloc » mélomane.

Cette fonctionnalité permet en effet à deux personnes de partager un même abonnement Spotify, tout en conservant leurs propres identifiants - et donc leurs propres playlists et historique d’écoute. En contrepartie, ils peuvent naviguer sur plus de 50 millions de titres musicaux, sans publicité mais aussi la possibilité de zapper quand bon vous semble.

Pour 12,99 € par mois à deux - comptez 6,50 € par personne -, vous économiserez près de 40 € par an en comparaison à la formule Premium individuelle. Sachant que pour chacune des deux, vous bénéficiez d’un mois d’essai gratuit.

Et si vous êtes vraiment partageur, vous apprécierez la fonction spéciale Duo Mix, incluse dans l’abonnement et qui génère une playlist aléatoire mixant vos goûts musicaux et ceux de votre ami. Un bon moyen d’enrichir votre audiothèque.

Musique pour deux

Il y a un avertissement cependant : contractuellement, vous devez résider à la même adresse postale que votre co-abonné pour pouvoir profiter de Spotify Duo Premium. Rien ne semble interdire le partage entre voisins, si vous vivez seul mais dans un immeuble collectif.

A l’inverse, dans le cas où votre foyer compte plus de deux utilisateurs Spotify, vous avez la possibilité de souscrire à un compte Spotify Famille. Celui-ci permet à six personnes maximum de se connecter à Spotify en même temps (si vous essayez de le faire avec un compte normal, vous serez exclu du service dès qu'un autre utilisateur lancera un titre). Cette formule coûte 14,99 € et exige que tous les membres concernés vivent sous le même toit.

Vous disposez déjà d’un compte Spotify Premium ? Sachez que la mise à niveau vers Duo rapatriera toute votre musique sauvegardée, vos podcasts, vos playlists et vos recommandations… sans aucune perte. Pour passer à Duo, il vous suffit dès lors de vous rendre sur l’option « Mon compte » et de modifier votre type d'abonnement.

Vous n'avez jamais utilisé Spotify Premium auparavant ? Obtenez votre premier mois gratuit en vous abonnant ici.