Comment télécharger et jouer à Call of Duty : Warzone ?

Le nouveau Battle Royale gratuit a été lancé le 10 mars 2020 sur PC, PS4 et Xbox One - mais avec quelques réserves pour ce dernier support. Ce après des annonces quelques peu confuses, passées d’abord sur des chaînes gaming sur YouTube, avant qu’Activision ne reconnaisse officiellement le jeu.

De même, les joueurs qui possédaient déjà une licence de Call of Duty : Modern Warfare (sorti en 2019) ont pu découvrir Warzone quelques heures avant tout le monde.

Si vous avez déjà installé Modern Warfare sur votre PC ou votre console, il vous suffit de lancer le FPS d’Activision, et de vous rendre dans le menu « Classified » présent sur l’écran principal. De là, vous aurez un accès direct et gratuit au téléchargement de Warzone. La taille de ce dernier varie entre 18 et 22 Go, selon que vous ayez ou non téléchargé précédemment le patch le plus récent de Modern Warfare.

Il est également possible de télécharger Warzone indépendamment de Modern Warfare. Inutile, en effet, d’acheter l’épisode antérieur de la franchise Call of Duty pour profiter du Battle Royale gratuit.

Call of Duty: Warzone est ainsi disponible en téléchargement individuel sur le PlayStation Store, le Xbox Store ou Battle.net sur PC (vous aurez besoin d’installer l'application Battle.net pour PC ou Mac avant de télécharger le jeu). Activision est propriétaire de Blizzard, c'est pourquoi Warzone est poussé sur le portail Battle.net de Blizzard. Dans cette configuration, la taille du téléchargement peut atteindre 101 Go.

D’après Activision, « le téléchargement pourrait prendre jusqu'à plusieurs heures en fonction de la bande passante, du fournisseur d’accès à internet, de la couverture régionale et de la plateforme de téléchargement choisie ». A noter d’ailleurs que Warzone est totalement absent des catalogues Steam et Epic Games, au cas où vous vous poseriez la question.

Joueurs ou Bots : quelle est la différence ? (Image credit: Activision)

Le téléchargement de Call of Duty: Warzone est trop long ? Que faire en attendant ?

Attendre autant d’heures vous rend fou / folle ? Activision a pensé à tout et vous propose d’essayer, pendant le téléchargement des 20 premiers Go, un mini-mode hors connexion baptisé Gunfight. Celui-ci vous permet de vous faire la main sur Warzone en affrontant… des bots !

« Le téléchargement de Warzone est segmenté. Le premier segment d'environ 20 Go vous permettra de jouer - hors ligne - et en solo contre des bots. Pendant ces matchs hors connexion, la progression de votre téléchargement se poursuivra en arrière-plan. Cette expérience vous donne un avant-goût des possibilités de Call of Duty: Warzone. Avant de vous y plongez pleinement », assure Activision.