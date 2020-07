Horizon Zero Dawn sur PC : le prix du jeu ne cesse d’augmenter à cause des précommandes abusives via VPN

Le portage PC d’Horizon Zero Dawn est disponible en précommande depuis la semaine dernière. Alors que le prix de lancement semblait alléchant sur Steam - 32,99 dollars ou euros seulement, dans la plupart des pays - son tarif n’a cessé d’augmenter depuis. Pour quelle raison ? Un volume considérable d’acheteurs s’est rué sur les promotions internationales les plus basses, en utilisant un VPN. Un phénomène qui n’a pas plus ni au distributeur du jeu, ni à la majeure partie des enseignes locales lésées de Steam.

Si vous consultez la fiche du jeu sur le site aujourd'hui, vous remarquerez que son prix est désormais fixé à 49,99 $ ou 49,99 €. Soit une augmentation de 34% en quelques jours. Les joueurs les plus chanceux se sont empressés d’acheter Horizon Zero Dawn sur la plateforme argentine de Steam, où le titre était proposé à 539 pesos - ce qui équivaut à 6,72 €. Hélas, l’aubaine est bel et bien terminée puisqu’à l’heure actuelle, le jeu est passé à 2100 pesos (environ 26,20 €). Une hausse massive de 288,90%.

Un membre du site communautaire Reddit a comparé l’évolution des prix, pays par pays, arrivant à la conclusion que les acheteurs des pays riches s’étaient joués de ceux des pays pauvres, en profitant des tarifs bas pratiqués dans ces derniers. Et en créant cette inflation express par leurs pratiques.

Un portage PC bien plus poussé

Horizon Zero Dawn débarquera sur PC le 7 août et sera accompagné de nombreuses améliorations graphiques par rapport à la version PS4, telles qu’un taux de rafraîchissement des images non plafonné, la prise en charge des moniteurs ultra-larges et un outil de benchmarking inséré à même le jeu. Il inclut également tous les DLC précédemment publiés.

Ce portage PC pourrait nous donner un aperçu des prouesses techniques de sa suite, Horizon Forbidden West, dont la sortie est annoncée sur PS5 pour 2021. Le futur opus des studios Guerrilla Games profitera probablement de fréquences d'images plus élevés et d’une mise à niveau calquée sur celle de la version PC.