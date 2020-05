Halo 2: Anniversary sur votre PC dès la semaine prochaine

Bien que des rumeurs aient laissé entendre que le prochain épisode de The Master Chief Collection débarquerait cette semaine, Microsoft vient de démentir l’information… en donnant une autre date, celle du 12 mai. Mardi prochain donc, les joueurs PC pourront découvrir l’un des titres les plus appréciés de la communauté Xbox.

Halo 2: Anniversary est sorti sur Xbox One en 2014, au sein du pack Halo: The Master Chief Collection. Il s’agit d’une remasterisation HD du second épisode de la franchise FPS, avec une esthétique des plus soignées. Vos sessions défilent désormais à 60 images par seconde, peuvent être prises en charge par des écrans ultra-larges 21:9, et il s’avère même possible de débloquer une résolution 4K. Qui penserait encore que nous ayons affaire à un jeu du début des années 2000 ?

Earth will never be the same.Halo 2: Anniversary arrives on PC as part of Halo: The Master Chief Collection on May 12! https://t.co/y5NHDTiQ1E pic.twitter.com/HVzgxIuY8VMay 5, 2020

Les nostalgiques pourront toujours revivre leurs premières sensations sur Halo 2 en activant les paramètres graphiques originaux, directement depuis le mode campagne. La bande originale et les effets sonores resteront en revanche remasterisés.

L’histoire, quant à elle, n’a pas bougé. Vous incarnerez tour à tour le Major (Master Chief en VO), le spartan John-117 et le Covenant Thel ‘Vadamee. Dans une guerre futuriste qui oppose l’Humanité à l’Alliance extraterrestre Covenante. Quatre niveaux de difficulté s’offrent à vous, ainsi que des matchs multijoueurs entre Spartans et Covenants.

La Master Chief Collection au complet

Le titre rejoint le bundle Master Chief Collection, disponible sur PC depuis décembre 2019. A l’époque, seul l’opus Halo: Reach était présent. Halo : Combat Evolved Anniversary, revisite du tout premier épisode, a été ajouté en mars de cette année.

Dès le 12 mai, vous pourrez télécharger Halo 2: Anniversary via votre abonnement Xbox Game Pass ou sur les plateformes Microsoft Store et Steam. Moyennant la somme de 39,99 €.

Selon Microsoft, les trois autres titres manquants - Halo 3, Halo 3: ODST et Halo 4 - compléteront la Master Chief Collection édition PC, avant la fin de l'année.