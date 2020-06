Quel est le jeu vidéo le plus attendu sur PS5 ? La communauté PlayStation a tranché

Le 11 juin dernier, Sony a présenté les premiers jeux qui viendront sublimer sa future console PS5. Malgré l’annonce de titres ultra-prometteurs comme Spider-Man: Miles Morales et Horizon Forbidden West, c’est une toute autre licence qui remporte le suffrage de la communauté PlayStation.

C'est ce qu'ont pu constater les consultants du cabinet d’études Reach3 Insights, suite à une enquête conversationnelle menée par messagerie instantanée auprès des spectateurs de l’événement The Future of Gaming.

Les résultats sont plutôt favorables au second opus de la franchise Marvel’s Spider-Man, qualifié de « Jeu PS5 le plus excitant » par les personnes interrogées. Néanmoins, la révélation qui a le plus séduit les fans pendant cette convention est… la version étendue et remasterisée de GTA 5 ! Le titre obtient la sollicitation massive d’un quart du panel.

Reach3 Insights constate, en outre, que 64% des répondants se déclarent plus intéressés aujourd’hui par l’achat d’une PS5 qu’ils ne l’étaient la veille du showcase de Sony. La levée du voile sur le design de la console next-gen a nettement convaincu. 86% des spectateurs attribue à ce dernier la note de 4 étoiles sur 5. Tandis que 55% estime que la présentation de la console constitue leur moment favori de l’événement, bien au-delà de celle des jeux.

(Image credit: Rockstar Games)

Le meilleur épisode GTA, à tout jamais ?

Avec autant de nouveaux jeux affichés lors de cette époustouflante cérémonie Sony, il est quelque peu étrange de voir GTA 5 - un hit AAA certes mais un hit AAA âgé de sept ans - comme la plus grosse attente des joueurs PlayStation.

Grand Theft Auto 5 est sorti à l'origine en 2013 et, depuis lors, il a été porté sur PS3, Xbox 360, Xbox One, PS4 puis sur PC. Alors que beaucoup espéraient voir Sony annoncer le lancement imminent de GTA 6, le géant japonais a préféré relifter le plus culte de ses mondes ouverts et lui donner toute légitimité sur PS5.

De quelles innovations nous gratifiera cette nouvelle version - hormis des prouesses graphiques évidentes ? L’éditeur Rockstar se montre encore muet sur le sujet mais garantit que le mode GTA Online restera autonome et gratuit.