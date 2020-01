Google Traduction : bientôt un interprète vocal en temps réel

Google Translate offrira prochainement une nouvelle fonctionnalité qui traduira les mots prononcés dans une autre langue, les transcrira en temps réel et enregistrera les résultats sous forme de fichier texte. D’autant plus pratique que vous pourrez réutiliser ce dernier ultérieurement. Cette transcription en temps réel est actuellement au stade de prototype, mais Google indique qu'il devrait commencer à être déployé sur l’ensemble des smartphones Android un peu plus tard cette année.

Comme le rapporte le magazine The Verge, la fonctionnalité aura probablement besoin d'une connexion Internet lors de son lancement, en raison de la puissance de traitement nécessaire pour offrir une traduction multilingue ainsi qu'une transcription textuelle instantanées. L'application doit également respecter la cadence du discours, les pauses éventuelles et, bien sûr, ajouter la ponctuation appropriée.

Cela signifie que vous devrez vous montrer prudent(e) en l'utilisant en itinérance (pendant un séjour à l’étranger par exemple), sous peine de d’exploser votre enveloppe data et d’accumuler de très lourdes factures hors forfait. Toutefois, si vous disposez d’une connexion Wi-Fi fiable, vous devriez apprécier davantage toutes conférences et autres discussions bilingues.

Une mise à jour en deux temps

Si la prochaine évolution de Google Traduction se limitera à une transcription directe, via le microphone de votre téléphone, la firme de Mountain View pourrait inclure par la suite la traduction de fichiers audio préenregistrés.

Google assure également que l’algorithme de traduction sera constamment amélioré au fil du temps. Nous sommes impatients de voir (et de tester) cette future mouture sur nos propres smartphones. Et nous vous tiendrons informés dès que nous recevrons la date de mise en ligne estimée.