Google Pixel 5 : date de sortie, prix, actualités et fuites

Qu'est-il arrivé au Google Pixel 5 ? Nous avons beaucoup entendu parler du Google Pixel 4a et de son lancement prévu depuis mai, depuis remis aux calendes grecques. Mais qu’en est-il du flagship killer de Google ? Son édition 2020 reste mystérieusement silencieuse. Comme les fuites ayant attrait au développement des Google Pixel 4 et Pixel 4 XL, les fuites sur les caractéristiques potentielles, les performances de l'appareil photo ou de la puce du Pixel 5 sont plutôt rares.

D’autant plus curieux que, si le précédent se vérifie, nous nous attendons à voir arriver le Google Pixel 5 vers octobre 2020. A quelques mois d’un lancement probable, il est incroyable de recueillir si peu d’informations sur un tel smartphone.

Que peut-on attendre du futur Google Pixel 5 ? Lorsque le Pixel 4 a été commercialisé fin 2019, nous avons clairement apprécié son rendu photo et son écran 90 Hz. A l’inverse, son autonomie laissait à désirer et l’absence d’un capteur d’empreintes digitales nous avait quelque peu contrariés. Ces lacunes donnent des pistes d’amélioration majeures sur la forme et les capacités que devraient développer le ou les prochains appareils Pixel 5.

La sortie des Pixel 4 et 4 XL s’est avérée très enthousiaste, même s’ils n’ont depuis jamais égalé le niveau de popularité des Pixel 3. La prochaine génération pourrait donner une revanche à Google et l’occasion d'impressionner à nouveau le grand public. Lisez ce qui suit pour découvrir les domaines dans lesquels nous pensons que le Google Pixel 5 pourrait nous impressionner.

Les premières infos sur le Google Pixel 5

Google Pixel 4 en main (Image credit: Future)

Il est un peu tôt pour affirmer avec assurance la date de sortie du Pixel 5. Même si, compte tenu du planning des années précédentes et malgré le caractère tumultueux de 2020, nous pouvons nous permettre de faire une estimation éclairée.

Le Pixel 4 a été lancé le 24 octobre 2019, et nous devrions raisonnablement nous attendre à une sortie approximative vers cette date en 2020. Tous les précédents fleurons Google Pixel ont d’ailleurs été lancés en octobre. Les trois premiers téléphones Pixel ont été dévoilés au cours de la première semaine du mois, tandis que le quatrième est sorti pendant la dernière. Laquelle l’emportera pour le Pixel 5 ?

En termes de prix, le Google Pixel 5 sera probablement mis en vente au même prix initial ou un peu plus cher que celui du Pixel 4, soit environ 769 €.

Si le coût des composants mobiles (et donc du smartphone final) a lentement augmenté ces dernières années, Google pourrait envisager de baisser le prix de son futur flagship killer. Une enquête de la firme aurait été menée pour savoir si les consommateurs achèteraient un « smartphone Google premium » à 699 dollars / euros. Le oui l’a emporté assurément et incitera probablement la firme de Mountain View à faire marcher sa calculatrice au profit des futurs acheteurs.

Caractéristiques techniques et performances du Google Pixel 5

En juillet 2020, Google n’a pas encore finalisé la conception du Pixel 5. Autrement dit, toutes les fuites et rumeurs qui circulent actuellement sont à prendre avec des pincettes. Les sources d’informations que nous citons ont prouvé, depuis des années, leur fiabilité. Néanmoins, rien ne vaut les informations officielles distillées par le constructeur. Les éléments ci-dessous nous donnent toutefois quelques indices intéressants sur la série Pixel à venir.

La plus grande fuite liée au Google Pixel 5 à ce jour… concerne en réalité le Pixel 5 XL. Un visuel de haute qualité dévoile un prototype supposé du téléphone. Voici à quoi il ressemblerait :

NO FREAKIN' WAY @madebygoogle!!! 😂https://t.co/eT3VlWC4Hf#Google #Pixel5 #Pixel5XL by @frontpagetech @jon_prosser pic.twitter.com/eRSGIyijxeFebruary 14, 2020

Comme vous pouvez le constater, la conception de l'appareil photo est assez différente des modèles standards actuels et risque de diviser. Mais la source à l’origine de cette fuite affirme qu’il ne s’agit que de l’un des trois prototypes existants. Et que les deux autres composent avec un bloc photo carré, plus conventionnel.

L'un des trois objectifs photographiés ci-dessus est apparemment un grand angle, ce qui serait un ajout inédit pour la gamme. Quant à la façade avant du téléphone, elle n'est pas révélée mais demeurerait apparemment similaire à celle du Pixel 4. Avec un grand cadre supérieur - bien que légèrement plus fin cette fois-ci.

Nous avons également vu passer des fuites visuelles censées exhiber le Google Pixel 5 standard, mais un certain nombre de sources ont depuis jeté le doute sur ces spéculations, probablement fausses.

Les images ci-dessous montrent un téléphone avec de larges cadres latéraux, un bloc photo carré et un capteur d'empreintes digitales à l'arrière, ainsi qu’un poinçon dissimulant la caméra frontale.

EXCLUSIVE: Google Pixel 5 renders, dimensions and 4K video https://t.co/y65v3bQ03m#googlepixel #android #pixel5Thanks to collaboration with @xleaks7July 6, 2020

Le même leaker a également partagé des illustrations du Pixel 5 XL et elles ressemblent - sans surprise - au rendu standard du Pixel 5.

Les différences entre les deux séries de photos nous amènent à nourrir plus de suspicion quant à la seconde, controversée par plusieurs analystes au demeurant.

Here it is! The larger #Google #Pixel5XL based on leaked CAD drawings. + 4k video + dimensions. Enjoy guys!Thanks to my partners at @pigtou_ - https://t.co/pt9mWECxtOp.s. some details still unconfirmed but my source is pretty sure we will see this design released soon pic.twitter.com/bi8QMzmdGvJuly 7, 2020

Côté processeur, l’une des spéculations les plus récentes suggère que le Pixel 5 embarquerait le chipset haut de gamme Snapdragon 765G. Un composant qui le situerait en dessous des performances observés chez les flagship killers actuellement en circulation. Ce processeur pourrait cependant être mis à niveau, car Qualcomm a depuis lancé son successeur : le Snapdragon 768G. Ce dernier est compatible avec le Snapdragon 765G au niveau des broches et du logiciel, ce qui devrait permettre à Google de procéder facilement à la modification s'il avait l'intention d'utiliser originellement le 765G. Cet héritier offre des améliorations globales, se rapprochant un peu plus du Snapdragon 865 haut de gamme.

Une autre source a indiqué que le Google Pixel 5 utilisera un chipset légèrement moins performant que l'un ou l'autre, sous la forme du Snapdragon 765. C'est un processeur qui n'est que légèrement différent de la variante G, mais il est aussi plus ancien.

Can confirm via my own source that the Pixel 5 will use a Snapdragon 765. No phone with a top tier CPU from Google this year.May 19, 2020

Nous avons également entendu dire que le Google Pixel 5 comporterait une fonction de recharge sans fil inversée, selon le code Android 11 trouvé dans la version bêta d'un développeur. Celle-ci alimenterait d'autres appareils compatibles, tels que des écouteurs, une montre ou un autre téléphone, ce en utilisant le Pixel 5 comme « tapis de chargement ».

Cette fonction peut toutefois se montrer un peu gourmande en énergie. Nous avons entendu parler d'un « mode ultra-basse consommation » qui pourrait être employé aussi bien pour le Pixel 5 que pour son prédécesseur. Ce mode désactivera probablement un grand nombre de fonctions du téléphone, comme les applications de localisation et de synchronisation automatique, afin que votre téléphone fonctionne le plus longtemps possible.

Enfin, il semble que le radar Soli présent dans le Pixel 4 disparaîtra dans le Pixel 5. Cela signifierait la fin de la navigation mains libres, une option de toute façon peu appréciée par les utilisateurs de la série actuelle. L'absence de cette fonction pourrait aussi faire baisser le prix du téléphone.

Revenez régulièrement sur cette page pour découvrir les dernières fuites et rumeurs concernant le Pixel 5. Celles-ci s’accéléreront au cours des prochains mois et peut-être même des prochaines semaines, alors que la fabrication des prototypes de Google Pixel 5 se poursuit.

Ce que nous voulons voir sur le Google Pixel 5

Le Google Pixel 4 s'est affiné par rapport à son prédécesseur, mais il laisse beaucoup à désirer dans certains domaines très spécifiques (comme son autonomie). Nous aimerions aussi profiter de caractéristiques déjà disponibles sur d’autres flagship killers concurrents, caractéristiques que nous avons soigneusement listées ci-dessous.

1. Rallonger la durée de vie de la batterie

(Image credit: Future)

Le plus grand reproche fait au précédent smartphone Google Pixel concernait sa faible autonomie. Si la capacité de la batterie n'indique pas le temps qu'il vous reste avant une recharge nécessaire, le chiffre de 2 800 mAh s’avère bien trop bas pour un smartphone de milieu de gamme récent. Pour ce qui est du Pixel 4, de nombreux utilisateurs ont constaté que la batterie mourait avant la fin de la journée.

Le Google Pixel 4 XL s'en est sorti un peu mieux avec une capacité surélevée à 3 700 mAh, mais même celle-ci ne l’emmène qu’à tenir une journée complète. Si Google veut côtoyer les modèles premium, il doit au minimum imposer une batterie de 4 000 mAh.

2. Ressusciter le capteur d'empreintes digitales

(Image credit: Future)

Le Google Pixel 4 n'a pas de capteur d'empreintes digitales monté à l'arrière comme le Pixel 3. Ni de capteur digital intégré sous l'écran, à l’instar de multiples smartphones haut de gamme. Tout ce qu'il possède, c'est une option de déverrouillage par reconnaissance faciale, et... il ne s’agit pas de la meilleure.

Certains utilisateurs la trouveront plus facile à utiliser, mais d'autres seront probablement frustrés de devoir fixer du regard leur téléphone jusqu'à ce qu'il se débloque. Dans le Pixel 5, nous préférerions nous servir à la fois de la reconnaissance faciale et d’un capteur d'empreintes digitales (sous l’écran de préférence).

3. Ajouter un objectif ultra grand angle

(Image credit: Future)

Nous implorons. Nous supplions. Google, faites comme tous les autres constructeurs Android en 2020 et donnez-nous un objectif ultra grand angle sur le Google Pixel 5.

L'apport du téléobjectif a été très bien accueilli, justifiant l’espoir qu'un second objectif améliorerait les portraits photographiés par le Pixel et élargirait sa polyvalence. Mais ce smartphone mériterait tellement mieux au rayon photo, et augmenterait sa portée avec un objectif grand angle. Nous pouvons et nous allons encore rêver.

4. Un emplacement supplémentaire pour carte Micro SD serait bienvenu

(Image credit: Future)

Un minimum de 64 Go de stockage et un maximum de 128 Go ? Est-ce une blague ? Le fait que Google incite de façon pas si subtile les utilisateurs à transférer leur stockage sur le cloud est assez flagrant. Les utilisateurs stockent leurs contenus en interne pour certaines raisons, notamment lorsqu'ils ne disposent pas d'un signal fiable. Il est frustrant de constater que les possibilités d'extension de stockage soient aussi limitées dans un smartphone Android.

En vérité, nous doutons qu'un emplacement carte microSD fasse prochainement partie du Google Pixel 5 - elle ne figurait dans aucun des précédents téléphones Pixel, ni dans la série Nexus. Mais il y a de bonnes raisons de le réclamer.

5. Rester fidèle à l'étrange design Pixel

(Image credit: Future)

Les smartphones Google Pixel 4 sont des appareils à l'aspect on ne peut plus bizarre. Et donc unique. Ils sont totalement nus à l'arrière, à l'exception d'une bosse pour le module photo. Le revêtement est en verre mais avec un cadre en caoutchouc sur les bords. Oui, vous avez bien lu, du caoutchouc dans un smartphone !

Sur le devant, il y a une encoche comme on en voit rarement dans les smartphones modernes. En globalité, les Pixel 4 s’éloignent des modèles Android « classiques », pour le meilleur ou pour le pire.

Personnellement, nous validons sincèrement ce design. En plus de sa singularité, il est facilement manipulable avec une seule main, comme avec les deux paumes. Et le cadre en caoutchouc n’est pas ridicule, il protège parfaitement votre smartphone Google !