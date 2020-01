Google Assistant : 8 nouvelles fonctionnalités qui vont vous changer la vie

Au cours des deux dernières années, Google a utilisé le CES comme pupitre d’annonce privilégié pour révéler les dernières innovations embarquées dans son assistant personnel. L’édition 2020 s’est avérée particulièrement riche avec pas moins de huit fonctionnalités qui vont transcender Google Assistant. Vous aimez la voix off qui vous offre la météo au réveil ? Ou le gadget qui allume et éteint vos lumières ? Vous disposerez, dans les prochains mois, d’une intelligence bien supérieure.

Curieux ? Voici la liste simplifiée des futures fonctions de votre compagnon.

Une gestion domotique plus rapide et plus facile. Lorsque vous configurez un nouvel appareil connecté et son application compagnon, vous devez généralement saisir vos informations d'identification Google pour l’associer à votre réseau domotique. Une nouvelle mise à jour de Google Assistant permettra de supprimer cette étape, affichant à la place une notification ou un « bouton de suggestion » qui automatisera ladite configuration. Sans avoir à ressaisir 5, 10, 30 fois vos identifiants.

Planifier chaque action de vos objets connectés. Aujourd’hui encore, envisager une cafetière qui vous attend au réveil avec un cappuccino tout juste coulé… est un fantasme de science-fiction. Dans quelques semaines, vous pourrez lancer « OK Google, lance la machine à café à 6 heures du matin » juste avant de vous coucher la veille. Avec les actions planifiées, vous pourrez aussi programmer la durée d'exécution d'un appareil compatible, toujours à l'heure de votre choix.

Plus d'appareils intelligents pour la maison. Si vous regrettez qu’il n’y a pas assez d'appareils compatibles avec Google Assistant, réjouissez-vous : de nombreuses autres marques sont en train de rejoindre la longue liste des partenaires Google. De même, l’enceinte Google Home s’étoffe de 20 nouvelles catégories de produits à contrôler, tels que les climatiseurs, les purificateurs d'air, les cafetières… et bien plus encore.

Epingler des post-it numériques sur vos appareils. Vous culpabilisez à l’idée que des forêts soient abattues pour produire vos post-it ? Google Assistant se chargera bientôt d’afficher des notes sur n'importe quel écran d’appareils connectés compatibles. Qu’il s’agisse des vôtres ou ceux de vos proches et contacts. Il est même possible de créer ces notes sans vous connecter ou posséder un compte Google.

Appeler n’importe qui sans numérotation. Vous souhaitez appeler un service ou une personne qui ne fait pas partie de vos contacts ? Inscrivez-les dans une liste de numérotation abrégée, sans les ajouter sur votre téléphone. Vous pourrez les contacter rapidement et facilement à partir d’un écran ou d’une enceinte compatibles avec Google Assistant.

Lire des contenus longs. Google Assistant est déjà configuré pour lire du texte mais la lecture d’un contenu lexicalement riche comme le chapitre d’un roman reste une amélioration attendue. Plus pour longtemps puisqu’il sera possible dès cette année de demander à votre assistant de vous lire une page web complète, tout en zappant les éléments inutiles (comme un bouton de partage social).

Supprimer totalement l’historique de vos requêtes. Google prend énormément de pincettes avec la confidentialité de vos usages et de vos données personnelles. Et il veut que vous le sachiez. Aussi, dans une prochaine mise à jour, un ordre simple comme « OK Google, supprime tout ce que je t'ai dit cette semaine » effacera votre historique. Plus pratique encore, si l’assistant réagit à une requête prononcée accidentellement par votre téléviseur, vous pourrez corriger le tir par cette simple remarque : « OK Google, ce n'était pas pour toi ».

Google Assistant directement dans votre Android TV. De nombreux modèles de Smart TV avec micros intégrés et prise en charge de Google Assistant seront commercialisés cette année. L’offre sera adaptée à tous les budgets, elle concernera une large variété de téléviseurs entrée comme milieu de gamme. Vous actionnerez ainsi Google Assistant comme vous le feriez à partir d’une enceinte ou d’un écran intelligents.