Bitdefender, le logiciel antivirus n°1 est à moitié prix - comment profiter de cette promo ?

Les téléchargements d’applications antivirus et de suites de sécurité connaissent une croissance fulgurante, et il n'est pas difficile d’en déterminer la raison. Nous sommes désormais si nombreux à travailler - ou nous divertir en ligne - depuis notre domicile qu’il devient impératif d’assurer la protection de nos PC, Macs, tablettes et smartphones contre les cyber-attaques, les arnaques par phishing et les rançongiciels. Eux aussi en très nette augmentation.

La bonne nouvelle, c'est que le meilleur logiciel antivirus au monde est actuellement à moitié prix. Inscrivez-vous dès maintenant au programme Bitdefender Total Security 2020 et vous pourrez économiser 50 % sur le prix standard. C'est une réduction énorme pour un achat prioritaire qui garantira une sécurité en ligne optimale, pour un maximum de cinq appareils Windows, macOS, iOS et Android.

Qu'est-ce qui fait la qualité de Bitdefender ? Il est évident que sa protection antivirus de base est absolument commune - c'est un fait - mais ce sont tous les extras qui le distinguent vraiment des autres logiciels de sécurité. Il embarque des outils de nettoyage et de maintenance premium, dont Time Machine, et même un VPN. Ajoutez une facilité d'installation et d'utilisation, ainsi qu’une fluidité plutôt rare sur les applications mobiles - vous ne remarquerez pas sa présence avec un impact invisible sur les performances de votre smartphone.

Essayez Bitdefender Total Security pendant un an, dont six mois gratuits :

Bitdefender Total Security | 1 an | 69,99 € 35 € | -50%

En plus d'être l'un des antivirus les moins chers, Bitdefender Total Security est livré avec un bouclier anti-surveillance pour vos micro et webcam ainsi que votre connexion Wi-Fi, un anti-traqueur qui garde vos données de navigation privées, et l’une des meilleures protections multicouches contre les ransomwares. Ce système suit en permanence tout logiciel malveillant et met constamment à jour son annuaire de cybermenaces pour sécuriser vos appareils connectés 24/7.Voir l'offre

Pourquoi Bitdefender est-il si bien classé ?

Il y a une multitude de raisons pour lesquelles nous classons Bitdefender Total Security comme le meilleur antivirus au monde. Non seulement il couvre tous vos besoins en matière de protection en ligne et détourne toutes les menaces possibles, mais il est aussi extrêmement convivial et simple d'utilisation. Nous avons énuméré ci-dessous ces cinq principaux atouts pour lesquels nous vous le recommandons aujourd’hui :