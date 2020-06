Meilleurs jeux gratuits : 30 titres à télécharger impérativement en 2020

Avertissement : Idle Big Devil de Hong Kong Spark Software est un jeu disponible en accès anticipé. C’est-à-dire, qu’à ce jour, vous pouvez télécharger une version en cours de développement et que vous avez la possibilité d’améliorer en envoyant vos retours au staff technique. Certes, il ne s’agit pas du jeu final mais ce RPG - qui prend son temps - possède tellement de critiques élogieuses sur Steam, qu’il est impossible de le laisser de côté.

Vous vous trouvez ici devant un titre contemplatif avec une quantité incalculable de quêtes à mener et de butins à amasser pour progresser plus rapidement. Dans Idle Big Devil, vous évoluez dans un royaume où l’équilibre entre Humains, Elfes, démons et morts-vivants est rompu. Son souverain vous incombe alors de réunir les plus grands héros du continent, capables de repousser les forces des ténèbres. Pour ce faire, vous devrez participer à de multiples événements et acquérir les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de vos héros et améliorer votre château.

Au fur et à mesure que vous avancez dans l’histoire d’Idle Big Devil, le jeu se complexifie et vous amènera à faire des choix stratégiques. Souhaitez-vous avancer plus rapidement en achetant des items manquants ou poursuivre votre exploration gratuite… mais plus lente ? La réponse vous revient.