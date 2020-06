Game of Thrones: House of The Dragon - date de sortie, casting, spoilers, tout savoir sur la future série HBO

Vous vous sentez comme orphelins depuis la fin de la série épique Game of Thrones ? Ou à l’inverse, vous n’avez toujours pas digéré l’évolution du show HBO et cherchez un héritier digne des premières saisons ? Dans les deux cas, vous devriez être comblé par l’annonce d’une nouvelle production télévisuelle autour de la franchise GoT. Plus exactement d’une préquelle qui reviendrait sur les origines de la famille Targaryen, de leur ambition démesurée et de ceux qui ont le malheur de graviter autour. L’histoire se déroule avant la saga A Song of Ice and Fire de George RR Martin, et ses producteurs assurent d’ores et déjà qu’elle parviendra à la faire oublier.

Initialement, l’univers de Game of Thrones devait nous rouvrir ses portes avec un autre projet intitulé Bloodmoon. Ce spin-off, qui prenait place 8000 ans avant la chute de Bran Stark et qui ambitionnait de conter le Premier Hiver, a finalement été annulé par la chaîne en octobre 2019. Aucune inquiétude à avoir quant au sort d’House of The Dragon (encore que), HBO a déjà commandé 10 épisodes pour une série qui se dit aux antipodes de l’originale. Nous devrions la découvrir sur la plateforme de streaming HBO Max aux Etats-Unis. Et probablement sur OCS en France.

En attendant que le Grand jeu reprenne, voici ce que nos petits oiseaux nous ont révélé sur les intrigues potentielles d’House of The Dragon, ses futurs acteurs, leurs rôles, et surtout sa date de sortie, non pas dans les sept royaumes, mais sur la Terre 616.

(Image credit: HBO)

La première saison de dix épisodes de House of The Dragon a été annoncée en octobre 2019, mais HBO ne s’avère pas particulièrement pressée de la produire. Dans une interview accordée à Deadline en janvier 2020, Casey Bloys, président de la programmation du network, a néanmoins dévoilé que le pool de scénaristes de la série s’affairait sur les arcs narratifs majeurs. Sur la question du tournage en revanche, notre source d’information la plus enthousiaste s’est montrée plus évasive. « House of The Dragon sera une nouvelle œuvre très importante pour HBO. Il faudra du temps pour la façonner et qu’elle devienne une vraie révélation pour le public ».

Et pour la date de sortie ? « Je pense qu’elle apparaîtra sur les écrans en 2022 », déclare Bloys, ajoutant que le lancement est encore bien trop lointain pour que nous puissions entrer dans les détails.

Comme Game of Thrones, House of the Dragon devrait devenir le titre phare - et la vitrine commerciale - de HBO et de son nouveau service de streaming vidéo HBO Max. Mais aussi de plateformes partenaires à l’étranger comme l’offre OCS d’Orange en France. Si le succès est au rendez-vous, House of the Dragon pourrait se pérenniser sur huit ans comme son aînée, voire pourquoi pas toute une décennie.

Game of Thrones: House of The Dragon, ça raconte quoi ?

(Image credit: HBO)

Vous craignez l’absence de grandes batailles viriles ? House of The Dragon veut faire dans la surenchère. Il y en aura donc davantage. Avec une différence majeure : ceci est une préquelle, nous savons donc pertinemment où le cliquetis des épées et les coups de poignard dans le dos nous mèneront.





La nouvelle préquelle de Game of Thrones se concentre sur la maison Targaryen - celle de Daenerys du Typhon, Reine des Andals, de Rhoynar et des Premiers Hommes, Suzeraine des Sept Couronnes et Protectrice du Royaume, Dame de Peyredragon, Reine de Meereen, Khaleesi de la Grande Mer herbeuse, etc, etc…). Attendez-vous donc à plus de jeux de pouvoir, de complots, de relations incestueuses et, bien sûr, de reptiles ailés et cracheurs de feu. George RR Martin, consultant en chef sur la série, a d’ailleurs confirmé leur présence au générique sur son blog : « Je peux vous dire qu'il y aura des dragons. Tous les autres l’ont soutenu, alors pourquoi pas moi ? »

House of The Dragon n’est pas une création originale. Il s’agit de l’adaptation de Feu et Sang (Fire and Blood en VO), compilation en deux parties de petites histoires dans la Grande Histoire de Game of Thrones. L’ouvrage est sorti en 2018, après avoir été - sournoisement - présenté comme le sixième tome de la saga fantasy, encore en attente de publication. Feu et Sang est la devise de la famille targaryenne, et pour résumer son récit, l'auteur décrit cette œuvre parenthèse comme une sorte de « GRRMarillion ». Un clin d'œil à l’annexe dense commencée par JRR Tolkien pour raconter la création et l’expansion de la Terre du Milieu avant les événements du Seigneur des Anneaux.

House of the Dragon débuterait ainsi 300 ans avant le pilote de Game of Thrones. Le personnage principal serait Aegon le Conquérant, ancêtre de Daenerys, dont les exploits comptent l’invasion des sept royaumes, l’unification de Westeros et le plus long règne sur le Trône de fer - tous réalisés avec l'aide de ses deux sœurs, Visenya et Rhaenys.

Comme les Targaryens étaient dysfonctionnels bien avant la naissance de Viserys et de Dany, la réussite d’House of The Dragon reposera forcément sur l’étiquette « drama familial ». C’est une série HBO après tout : Six Feet Under, Les Soprano et Succession actuellement ont clairement prouvé que les névroses dynastiques constituaient l’ingrédient secret de la chaîne pour fidéliser ses abonnés. Et comme plus il y a de fous, plus les parts de marché suivent, d’autres grandes maisons de Westeros devraient être progressivement introduites. Les premiers Baratheon, Tyrell et - le meilleur pour la fin - Lannister sont attendus sur le tapis rouge.

Quels réalisateurs et scénaristes pour Game of Thrones: House of The Dragon ?

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO. The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXmOctober 29, 2019

En octobre 2019, HBO s’est dit heureuse de démarrer un nouveau projet GoT avec George RR Martin, et en collaboration avec Ryan J. Condal. Condal est surtout connu comme scénariste principal de la série d’invasion extraterrestre Colony et de quelques films bodybuildés avec Dwayne « The Rock » Johnson, à l’instar d’Hercule et de Rampage.

Condal partagera la direction de House of The Dragon avec Miguel Sapochnik. Sapochnik connait bien la maison puisqu’il a réalisé certains des épisodes les plus mémorables de Game of Thrones. Dont La Bataille des Bâtards à la fin de la saison 6, ou La Longue Nuit en début de saison 8. Il aura, pour le spin-off, la lourde responsabilité d’assurer le pilote.

Où voir la bande annonce de Game of Thrones: House of The Dragon ?

House of The Dragon stagne à la phase écriture, casting et repérages ne sont même pas au stade embryonnaire, aussi ne vous attendez pas à 15 secondes de teaser avant de longs, de très longs mois. En attendant que l’Hiver arrive - ou du moins les Dragons – vous pouvez vous consoler avec la première affiche de la série mise en ligne par HBO (voir le tweet ci-dessus).

Pourquoi Game of Thrones: Bloodmoon a été annulée ?

Bloodmoon est le premier des cinq projets de spin-offs commandés par HBO a avoir eu une chance de se concrétiser. Un épisode pilote a même été tourné durant l’été 2019. Scénarisé par Jane Goldman - auteure des scripts de Kick-Ass, X-Men: First Class et Kingsman -, celui-ci se focalisait sur la conception du premier Marcheur blanc par les Enfants de la Forêt. Pour incarner ces personnages de légende, rien de moins que Naomi Watts (Twin Peaks: The Return), John Simm (Life on Mars, Doctor Who), Miranda Richardson (Good Omens), ou encore Naomi Ackie (Star Wars: L’Ascension de Skywalker).

Qu'est-ce qui a donc fait peur au diffuseur pour que l’opération soit stoppée nette en octobre 2019 ?

« Un pilote va parfois au bout, et parfois non », a expliqué Casey Bloys, toujours auprès de Deadline. « Jane Goldman a parfaitement assumé le défi, celui d’une création originale sans texte sur lequel se reposer. Ce n’est pas le cas d’House of Dragons qui a déjà une feuille de route, celle de George RR Martin. Ce n’est ni le script, ni les acteurs, ni la direction qui doivent en prendre individuellement la responsabilité. C’est la synergie de tous ces ensembles qui n’a pas opéré ».

En parlant des autres tentatives de spin-offs GoT et la possibilité d’en porter certaines à l’écran, Bloys ne ferme pas la porte : « Pour l'instant, la priorité numéro un est la finalisation puis la diffusion prochaine d’House of the Dragon. Il n'y a pas d'autres feux verts. Un jour, qui sait, mais rien d’immédiat ».